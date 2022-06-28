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Чиновник получил 4 года условно за взятку автомобилем

  • 28/06/2022, 16:39
новости Новосибирска
Он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Октябрьский районный суд г.Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего Андрея Тузова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за незаконные действия, в крупном размере), сообщили в областной прокуратуре. В ходе предварительного расследования Тузов заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

СК «БраНс» проведет реконструкцию НФС в п. Новояркуль

В суде установлено, что 18 июня 2018 года между главой Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области и ООО СК «БраНС» заключен муниципальный контракт на реконструкцию насосно-фильтровальной станции (НФС) в п. Новояркуль Чановского района Новосибирской области на сумму более 157 млн рублей.

В июне 2018 года между ООО СК «БраНС» и ООО «Абсолют» заключен договор подряда на реконструкцию вышеуказанной НФС.

— Тузов, являясь заместителем главы администрации Чановского района Новосибирской области по жилищно–коммунальному хозяйству, строительству и энергетики, лично получил взятку в размере 930 тыс. рублей (в виде автомобиля марки «Хундай Туксон») за совершение незаконных действий — ввод НФС в эксплуатацию, — уточняется в сообщении. — Мужчина при этом знал о допущенных нарушений проектной документации (занижение стоимости оборудования, отсутствие части оборудования, невыполнение некоторых работ), что привело к существенному удешевлению муниципального контракта, сокращению затрат. В связи с чем ввод в эксплуатацию НФС был невозможен.

Суд приговорил Тузова к 4 годам лишения свободы (условно), с испытательным сроком 4 года. Суд также лишил осужденного права на 5 лет занимать должности на муниципальной службе в системе органов местного самоуправления, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, от реализации этого проекта зависело развитие «Озерного кластера» —  одного из самых перспективных туристских объектов региона.

 

Ранее редакция сообщала, что эксперту-дорожнику за взятку также дали условный срок. 

Фото с сайта прокуратуры Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : чиновник взятка бизнес


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