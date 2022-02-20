В области создают интеллектуальную транспортную систему

Проект постановления правительства о создании государственной информационной системы «Интеллектуальная транспортная система Новосибирской области» выложен на сайте «Электронная демократия». Оператором ГИС ИТС будет ГКУ «Центр организации дорожного движения», которое курирует региональный Минтранс.

К целям создания ИТС, к примеру, относится создание системы мониторинга и управления транспортной системой в режиме реального времени для повышения качества транспортных услуг, улучшения экологии и безопасности; а также управление пропускной способностью и загрузкой автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Основными задачами ИТС являются:

1) снижение задержек и увеличение скорости сообщения на всех видах транспорта на основе создания системы управления транспортными потоками, действующей в реальном времени;

2) сокращение количества и тяжести аварий и дорожно-транспортных происшествий;

3) обеспечение приоритетных условий движения пассажирского и специального транспорта, в том числе с использованием систем точного позиционирования на основе перспективных технологий на базе ГЛОНАСС/GPS;

4) обеспечение оперативного автоматизированного контроля движения транспорта и оперативного управления им;

5) развитие системы взимания платы, прежде всего на основе применения электронных средств на общественном транспорте и парковочном пространстве;

6) улучшение информационного обеспечения субъектов управления транспортным комплексом и т.д.

Министерству цифрового развития поручено организовать работу по интеграции существующих информсистем — «Региональная геоинформационная система Новосибирской области» и «Региональная навигационно-информационная система Новосибирской области» с новой ГИС ИТС. Серверные мощности новой структуры планируется разместить в центре обработки данных правительства региона.

В документе также отмечается, что органам местного самоуправления будет рекомендовано все взаимодействие при решении вопросов в сфере дорожной деятельности, использования автомобильных дорог, организации транспортного обслуживания населения, а также обеспечения безопасности дорожного движения осуществлять через ГИС ИТС.

Отметим, что общественники уже не первый год поднимают вопрос об эффективности расходования средств на информационные транспортные системы в регионе.