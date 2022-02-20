У новосибирцев вырос интерес к подработке

По результатам совместного исследования Авито Работы и сервиса part-time исполнителей GigAnt, общий рост цен в стране отмечают почти все опрошенные из Новосибирска (96%). Респонденты заметили повышение стоимости продуктов питания (99%), лекарств и медицинских услуг (80%), жилищно-коммунальных платежей (83%), расходов на транспорт (86%).

Вместе со стоимостью недвижимости и ростом арендных платежей жители крупных городов обращают внимание на увеличение коммунальных платежей (79%) и расходы на транспорт (81%). Об увеличении цен на проезд в общественном транспорте также говорят респонденты из Новосибирска (86%).

— Практически все респонденты сообщили, что заметили повышение цен и, несмотря на рост средних зарплат, финансовое положение людей пока остается непростым. Поэтому не удивляет намерение россиян найти подработку с целью повышения дохода, — отмечает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Рост цен традиционно влечет за собой и увеличение ежемесячных расходов. Только 30% респондентов из Новосибирска считают, что за последние полгода их расходы не изменились. При этом 64% говорят, что ежемесячные траты в связи с ростом цен стали больше. Увеличение затрат больше характерно для мужчин (65% против 61% у женщин), а также молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет (65%).

72% жителей Новосибирска подчеркивают, что их расходы увеличились до 10 000 рублей. При этом еще 1% опрошенных сказали, что их траты стали больше на 30 000 рублей.

Серьезнее выросли расходы у населения в возрасте от 24 до 44 лет. Увеличение ежемесячных затрат на 15 000 рублей отмечают 17% опрошенных этой возрастной группы.

— Наиболее драматично в результатах опроса выглядит то, что хотя почти все отметили общий рост цен, у 28% расходы не изменились, а еще у 10% и вовсе сократились. Это может говорить о том, что людям просто неоткуда взять деньги на увеличение затрат и они вынуждены экономить, ограничивая себя в потребностях — это не может не сказаться на качестве жизни, — комментирует Денис Решанов, основатель и управляющий директор GigAnt, руководитель кластера Gig-economy РАЭК.

Всего 6% респондентов из Новосибирска заявили о том, что за последние полгода их расходы сократились. Более характерно сокращение затрат для людей в возрасте старше 45 лет (11%). Вероятно, это связано с тем, что представители старших возрастных групп больше склонны к экономии и отказу от крупных дорогостоящих покупок.

49% жителей Новосибирска в 2022 году планирует увеличивать свой среднемесячный доход. Самый популярный способ увеличить заработок — подработка. Воспользоваться такой возможностью планирует 47% опрошенных. У женщин в России такой вариант заработка более востребован, чем у мужчин (54% против 49%).

Респонденты в возрасте 25-44 года предпочитают найти вторую работу (36% против 34% по России). Молодежь до 24 лет планирует увеличить свой бюджет за счет пассивного дохода, например, от сдачи недвижимости в аренду (21% против 17% по России). 19% респондентов из Новосибирска рассматривают такой же вариант.

Молодые люди в возрасте 25-34 года (32%), которые активно строят карьеру, планируют сменить свою текущую работу на более высокооплачиваемую.

Каждый второй опрошенный рассчитывает на увеличение доходов до 15 000 рублей. Жители городов миллионников собираются увеличить ежемесячный доход от 5 000 до 10 000 рублей. А жители Новосибирска рассчитывают на увеличение дохода в размере больше 30 000 рублей (13%).