В областной больнице Новосибирска заявили о нехватке кадров

В Новосибирской областной клинической больнице подвели итоги работы за первое полугодие 2023 года. Главный врач Анатолий Юданов проанализировал результаты деятельности и обозначил задачи, стоящие перед коллективом.

Стоит отметить, что в этом году значительно вырос объем оказанной медицинской помощи. За 6 месяцев в облбольнице пролечили 28 тысяч 532 пациента. Для сравнения, за этот же период прошлого года всего — 26,1 тысячи человек.

Но наиболее острым для медучреждения является вопрос кадров.

— В качестве важнейшей задачи Анатолий Юданов обозначил решение кадрового вопроса. Нехватка специалистов сегодня наблюдается во всех отраслях, но именно в здравоохранении она чувствуется обществом особенно остро и приводит к самым неприятным последствиям, — сообщили в пресс-службе областной больницы.

Между тем, учреждение регулярно пытается привлечь квалифицированных специалистов на вакантные должности.

Ранее редакция писала, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту жалоб жителей Новосибирской области на нехватку бригад скорой помощи в Новосибирске.