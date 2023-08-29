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В вузах Сибири заметили падение интереса абитуриентов к естественным наукам

  • 29/08/2023, 16:56
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В вузах Сибири заметили падение интереса абитуриентов к естественным наукам
Но недобора на факультеты в этом году удалось избежать.

Тенденция к снижению количества выпускников, сдающих ЕГЭ по физике, сохраняется. Однако, в отличие от 2022 года, в 2023-м нам удалось избежать недобора в основные сроки. Мы закрыли приемную кампанию 4 августа и не объявляли дополнительный набор на бюджетные места, — сообщил проректор по учебной работе Новосибирского государственного технического университета Сергей Чернов.

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  в университете идет только на контрактные места. Сергей Чернов объяснил это тем, чтоб вуз решил дать возможность поступить тем абитуриентам, которые не прошли по основному набору, а также иностранцам. Всего в НГТУ НЭТИ в этом году были поданы 17 тысяч заявлений, приняты 3150 человек на бюджет, 2500 — на контракт. Наиболее популярные направления: «Информатика», «Электроэнергетика» и «Мехатроника». В гуманитарном блоке: «Менеджмент», «Экономика», «Лингвистика», «Бизнес-информатика». Средний балл ЕГЭ по итогам кампании 2023 года в НГТУ составил 69,7.

— Мы наблюдаем снижение статистики по выбору ЕГЭ по профильной математике, физике, информатике, — говорит и начальник управления нового набора Томского государственного университета (ТГУ) Евгений Павлов. — При этом к нам в вуз в этом году поступило рекордное количество призеров и победителей олимпиад — 180 человек. Средний балл ЕГЭ в вузе составил 78.

Всего в кампанию 2023 года в вуз поданы более 15 тысяч заявлений. Набор на бюджет составил 3900 человек, на коммерцию — 1500 тысячи. На некоторых факультетах конкурс составил 30 человек на место. Самые востребованные специальности у абитуриентов: «Юриспруденция», «Баллистика», «Гидроаэродинамика», «Международные отношения» и «Журналистика».

Ответственный секретарь Центральной приемной комиссии Томского политехнического университета (ТПУ) Александр Денисевич также заявил, что вуз выполнил целевые цифры приема по бюджетным местам без дополнительного набора. В прошлом году его приходилось объявлять. Средний бал ЕГЭ — 72 балла.

— Были сложности, связанные с общероссийской тенденцией — падением количества сдающих ЕГЭ по физике на 10%, по химии — на 20%. Тем не менее все прошло хорошо, — подчеркнул Денисевич. — Самым большим спросом пользовались ИТ-специальности, «Нефтегазовое дело», химическое направление. Второй год растет спрос на «Атомную энергетику».

В Омском госуниверситете (ОГУ) продолжается коммерческий набор, а также прием абитуриентов на очно-заочное и заочное обучение. По словам проректора по учебной работе ОГУ Елены Еременко, количество заявлений находится на уровне 2022 года. По итогам кампании, по прогнозам, коммерческий набор составит 55% от общих цифр приема. В топах направления, связанные с информационными технологиями. Из гуманитарных специальностей в этом году наблюдается рост заявлений на «Юриспруденцию», «Государственное и муниципальное управление», «Социологию», а также творческие направления.

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В Сибирский федеральный университет (СФУ) по итогам кампании-2023 зачислен 8461 студент — на уровне 2022 года. При этом платный набор в вузе увеличен на 10%.

— Более 100 мест в этом году были выделены на таких специальностях, как «Нефтегазовое дело», «Строительстве информационных систем», «Металлургия», «Горное дело», «Экономическая безопасность», «Юриспруденция», «Лингвистика». Самое популярное направление — «Реклама и связи с общественностью»: 150 человек на место, — говорит ответственный секретарь приемной комиссии СФУ Маргарита Кузнецова. — Несмотря на увеличение цифр приема по этим специальностям нам удалось поднять средний бал поступающих и без дополнительного набора завершить приемную кампанию.

Средний бал ЕГЭ в СФУ — 70,1.

Еще один тренд 2023 года — сокращение количества абитуриентов из Казахстана в вузах Сибири. Выпускники казахстанских школ все еще составляют большинство в общем количестве абитуриентов, однако среди поступивших выросла доля ребят из Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, а также стран Дальнего зарубежья. В НГТУ по итогам кампании 2023 год на первое место по количеству абитуриентов вышел Узбекистан. Представители всех вузов, участвовавших в конференции, сообщили, что среди новых студентов растет количество представителей африканских, арабских стран, Южной Америки.

— В этом году у нас много новых стран из Дальнего зарубежья, например Аргентина. На сегодняшний день у нас уже зачислены около 300 иностранных студентов, ожидается еще около 400. Основной поток из Китая, — пояснил Александр Денисевич. — Кроме того, в последние три года мы наблюдаем рост поступающих с африканского континента.

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В СФУ в этом году около 300 студентов — граждане арабских стран, которым интересны российские наработки в части нефтедобывающей отрасли. Также вуз планирует наращивать сотрудничество с Китаем.

В НГТУ прогнозируют, что к 2030 году количество иностранцев, обучающихся в вузе, будет доведено до 60% от общего числа студентов (Сейчас 50%. — Ред). Аналогичный тренд прогнозируют в ОГУ, ТГУ, для этого вузы намерены более активно работать с иностранными абитуриентами в течение года, привлекая их к учебе.

Ранее редакция сообщала о том, что квота в вузы Сибири для участников СВО и членов их семей не выбрана. 

Фото pixabay — PublicDomainPictures

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Рубрики : Образование

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ТПУ ТГУ СФУ Сергей Чернов ОГУ НГТУ НЭТИ Маргарита Кузнецова Итоги приемной кампании в вузы Евгений Павлов Александр Денисевич


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