В Октябрьском районе Новосибирска снесут аварийные многоквартирные дома

Два аварийных многоквартирных дома № 9 и № 13 на улице Крамского в Октябрьском районе снесут в рамках реализации региональной адресной программы. Переселить планируют 43 человека. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Отмечается, что мэрией города приобрела несколько сотен жилых помещений в Новосибирске.

— 99 жилых помещений в доме на улице Бронной, 22. 126 жилых помещений в доме на улице Спортивной, 31. 30 жилых помещений в доме на улице Бородина, 56. 109 жилых помещений в Октябрьском и Кировском районах города, — говорится в сообщении.

Купленные квартиры соответствуют всем требованиям.

Кроме того, строится многоквартирный дом на улице Степной, 262а, куда планируется переселить 197 семей. А также произведены выплаты стоимости аварийного жилья 342 гражданам за 143 жилых помещений.

По данным 2ГИС, по адресу улица Крамского, 9 стоит деревянный дом 1952 года строительства. А деревянный дом на той же улице, но с номером №13 был построен 1955.

Ранее редакция сообщала о том, что власти Новосибирска планируют выкупить две квартиры в аварийном доме.