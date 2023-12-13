Родителям доступен сервис «Рождение ребенка» в Новосибирской области

Жителям Новосибирской области можно оформить электронное медицинское свидетельство о рождении. Такая услуга доступна в сервисе «Рождение ребенка». Об этом сообщает правительства Новосибирской области.

― Родители могут получить на нового члена семьи свидетельство о регистрации по месту жительства, СНИЛС, ИНН, медицинский полис, а также прикрепиться к поликлинике, встать на очередь в детский сад, оформить маткапитал, пособие, получить статус многодетной семьи, ― говорится в сообщении.

В этом году цифровые документы о рождении оформили на трех тысяч малышей. Также отмечается, что почти 43% обращений на предоставление услуг направляется в электронном виде.

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