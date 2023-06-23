Напротив острова Кораблик в Новосибирске начнется массовое жилищное строительство

Правительство Новосибирской области приняло решение о комплексном развитии территории еще одной площадки в Новосибирске. На этот раз речь идет об участке площадью 784 290 кв. м, расположенной по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города недалеко от Бугринского моста. Он находится в периметре улиц Зеркальная, Прохладная и Серебристая и расположен между реками Обь и Иня, то есть довольно большой кусок территории оказывается в прибрежной зоне. Проект постановления опубликован на сайте правительства.

Предельный срок реализации проекта КРТ — 2035 год. Судя по приложениям к проекту документа, на площадке планируется построить мало- и среднеэтажные дома, объекты социальной и коммерческой инфраструктуры. Общая площадь жилого фонда — не менее 500 тыс. кв. м. Общая вместимость детсадов — не менее 875 мест, школ — не менее 2200 мест.

Стоит отметить, что пока с площадки ведет одна дорога, которая выходит на развязку Разъезд Иня, где в часы пик собираются огромные пробки из Первомайского района. На территории КРТ находится частный сектор.

С противоположной стороны от Бугринского моста ведет активное строительство ГК «Брусника», а также находится частный сектор.

Напомним, в этом году в Новосибирской области уже стартовали два масштабных проекта КРТ: жилмассив «Клюквенный» — на первом планируется формирование 6 кварталов общей площадью 41 га с расчетным количеством возводимого жилья 541 тысяча кв м. и «Смарт Сити» — на первом этапе планируется освоить участок площадью 1386776,2 кв. м.

Всего, по данным на весну 2023 года, общая площадь территории, которую планировалось занять под проекты КРТ, в Новосибирске составляла 158 га, где планировалось построить около 2,1 млн кв. м жилья.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году планируется старт строительства развязки на Матвеевке.