В Омске будет перезапущена доставка «Вкусно – и точка»

Компания «Вкусно – и точка» подписала соглашение о запуске доставки через сервисы Яндекс Еда и Delivery Club. Планируемая дата запуска в первых регионах — 29 ноября. Об этом сообщила пресс-служба компании.

29 ноября доставка будет перезапущена из предприятий сети в таких городах, как Архангельск, Калининград, Омск, Смоленск, Ставрополь и Тверь. В соответствии с планами до конца года сервис станет доступен в Москве и Санкт-Петербурге, а к концу зимы — во всех регионах присутствия сети.

Яндекс Еда и Delivery Club станут первыми сервисами, в которых перезапускается доставка из предприятий сети «Вкусно – и точка». Оформить заказ можно будет через приложения Яндекс Еда, Delivery Club и Яндекс Go. В дальнейшем «Вкусно – и точка» планирует подключать и других партнеров, в том числе региональных.

— Заказы будут привозить курьеры, сотрудничающие с нашими сервисами, а благодаря развитию операционных технологий мы можем предложить нашим клиентам по-настоящему быструю доставку, — отмечает Андрей Довжик, директор по маркетингу сервисов Яндекс Еда и Delivery Club.

«Вкусно — и точка» — это ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, представленная в 62 субъектах РФ. Компания постепенно возобновляет работу предприятий, входивших ранее в сеть McDonald’s, на данный момент открыты уже 830 точек сети.

Ранее редакция сообщала, что логистический партнер McDonald`s хочет уйти из РФ.