В Омске нет денег для выплат мобилизованным гражданам

По сообщению Омск-информ, в ходе пленарного заседания Омского горсовета депутаты приняли решение о том, что муниципальные служащие, призванные с 21 сентября в рамках частичной мобилизации или заключившие контракт с Минобороны РФ на добровольной основе, будут получать выплаты в размере одного денежного содержания муниципального служащего. Технические работники – в размере одной среднемесячной зарплаты технического работника.

По словам спикера горсовета Владимира Корбута, это решение будет действовать как на период частичной мобилизации, так и на время мобилизационных мероприятий.

При этом губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что у региона нет денег для выплат всем остальным мобилизованным гражданам, так как у области дефицит бюджета более 13 млрд рублей и нет понимания, за счет чего вообще выплачивать заработную плату, написал Бурков в своем телеграм-канале.

Поэтому губернатор предложил делегировать нагрузку на бизнес, «настоятельно рекомендуя» ему выплатить мобилизованным сумму в размере месячной зарплаты.

Ранее редакция сообщала, что мобилизованным россиянам, участвующим в СВО, положены 195 тысяч рублей ежемесячно.