Рекламодателям

Новосибирская компания открывает склады на юге и востоке

  • 05/10/2022, 17:31
Импорт пищевых ингредиентов
В планах — стать крупнейшим федеральным игроком по поставке пищевых ингредиентов для производства мороженого, кондитерских изделий, сладких и алкогольных напитков.

Дистрибьютор – импортер ООО «СЕЛЛ-Сервис» (Новосибирск) открыл два новых склада ответственного хранения в Краснодаре и Владивостоке. Ранее товарный запас компании хранился в складских помещениях в Новосибирске, Омске и Москве. В Краснодаре уже прошли первые отгрузки, во Владивостоке заключен договор, стартовые партии товара поступят в ближайшее время. Об этом рассказал финансовый консультант компании ООО «Юнисервис Капитал». Объем инвестиций в проект не озвучивается.

новости Новосибирска

Зарубежные поставщики меняют условия на 100% предоплату

— Решение о расширении сети складских помещений было принято для создания комфортных условий для региональных клиентов. Направляя туда часть грузов, мы сможем формировать товарный запас для них. Более того, таким методом мы уменьшим логистические издержки, — рассказал директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.

В 2023 году «СЕЛЛ-Сервис» планирует продолжить развитие в рамках этого направления и открыть склад на Урале.

Кроме того, в компании создан отдел клиентского сервиса, принят на работу новый коммерческий директор. В его прямое подчинение вошли: отделы маркетинга, клиентского сервиса, продаж и логистики.

— Мы нацелены на развитие, экспансию, повышение привлекательности и узнаваемости. Сегодня наша глобальная цель — стать крупнейшей федеральной компанией по поставке пищевых ингредиентов, — пояснил Петр Новак.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» — прямой импортёр пищевого сырья и ингредиентов для производства мороженого, кондитерских изделий, сладких и алкогольных напитков на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока, работает на рынке 12 лет. Осуществляет свою деятельность в 49 регионах России, а также в странах ближнего зарубежья: Казахстан, республика Беларусь, Армения. По итогам первого полугодия 2022 года объём продаж компании вырос на 79% до 745,9 млн руб, операционная прибыль на 181% до 95 млн руб, а чистая прибыль на 69% до 40 млн руб, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

 

Ранее редакция сообщала, что компания в феврале 2022 года разместила дебютный облигационный выпуск.  Эмитент озвучивал планы на 2022 год — получить выручку более 1 млрд рублей. 

Фото «СЕЛЛ-Сервис»

721

Рубрики : Недвижимость ВЭД

Регионы: Новосибирск Краснодар Владивосток

Теги : склады ответственного хранения инвестиции Импорт пищевых ингредиентов


изменения в структуре правительства

Из правительства Томской области исчез зам по промышленности

Глава региона ликвидировал эту должность и поделил полномочия промышленного вице-губернатора между другими чиновниками.
Читать статью >>
тариф на капремонт

«Сейчас увеличивать тарифы на капремонт все равно, что лить воду в решето»

Эксперты настаивают на пересмотре программы и подходов к капремонту в Новосибирской области.
Читать статью >>
Мобилизация владельцев бизнеса

Большинству промышленников-предпринимателей некому передать дела в случае мобилизации

«ОПОРА РОССИИ» проанализировала возможные последствия призыва собственников и руководителей промышленных компаний МСБ.
Читать статью >>
Цены на молоко

В новосибирском Минсельхозе сообщили о росте цен на молоко — по 5-6 копеек за неделю

Участники рынка говорят, что потенциал повышения цен на молоко и молочные продукты не исчерпан.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

«После объявления частичной мобилизации я фактически остался без сотрудников»

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко — о том, как частичная мобилизация повлияла на его бизнес и почему он не планирует закрывать компанию.
Все материалы
Лента новостей

«Дядю Дёнера» хотят обанкротить уже два кредитора

05/10/2022, 19:13

В Новосибирске разрабатывают утеплитель, который будет сдерживать распространение пожара

05/10/2022, 19:05

В Омске нет денег для выплат мобилизованным гражданам

05/10/2022, 17:47

Из правительства Томской области исчез зам по промышленности

05/10/2022, 16:48
Популярное

На онлайн-площадках появились сервисы для проверки товара на подлинность бренда

05/10/2022, 16:17

Какие машины ГИБДД останавливает чаще других

05/10/2022, 14:45

Сильный эмоциональный стресс — прямая дорога к мигрени

05/10/2022, 10:00

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Бизнес-пакет РКО «Все включено»: полная свобода для вашего бизнеса

05/10/2022, 15:44

ВТБ увеличил выдачу ипотеки в сентябре

05/10/2022, 15:20

Главные премьеры октября в видеосервисе Wink

05/10/2022, 10:44

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска