Новосибирская компания открывает склады на юге и востоке

Дистрибьютор – импортер ООО «СЕЛЛ-Сервис» (Новосибирск) открыл два новых склада ответственного хранения в Краснодаре и Владивостоке. Ранее товарный запас компании хранился в складских помещениях в Новосибирске, Омске и Москве. В Краснодаре уже прошли первые отгрузки, во Владивостоке заключен договор, стартовые партии товара поступят в ближайшее время. Об этом рассказал финансовый консультант компании ООО «Юнисервис Капитал». Объем инвестиций в проект не озвучивается.

В 2023 году «СЕЛЛ-Сервис» планирует продолжить развитие в рамках этого направления и открыть склад на Урале.

Кроме того, в компании создан отдел клиентского сервиса, принят на работу новый коммерческий директор. В его прямое подчинение вошли: отделы маркетинга, клиентского сервиса, продаж и логистики.

— Мы нацелены на развитие, экспансию, повышение привлекательности и узнаваемости. Сегодня наша глобальная цель — стать крупнейшей федеральной компанией по поставке пищевых ингредиентов, — пояснил Петр Новак.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» — прямой импортёр пищевого сырья и ингредиентов для производства мороженого, кондитерских изделий, сладких и алкогольных напитков на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока, работает на рынке 12 лет. Осуществляет свою деятельность в 49 регионах России, а также в странах ближнего зарубежья: Казахстан, республика Беларусь, Армения. По итогам первого полугодия 2022 года объём продаж компании вырос на 79% до 745,9 млн руб, операционная прибыль на 181% до 95 млн руб, а чистая прибыль на 69% до 40 млн руб, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее редакция сообщала, что компания в феврале 2022 года разместила дебютный облигационный выпуск. Эмитент озвучивал планы на 2022 год — получить выручку более 1 млрд рублей.