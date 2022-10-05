В Новосибирске разрабатывают утеплитель, который будет сдерживать распространение пожара

Выпускник факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разрабатывает состав композиционных материалов на основе модифицированного пенополиуретана с низкими показателями горючести.

Потребитель на рынке строительных материалов всегда ищет дешевый материал: с хорошими теплоизоляционными качествами, легкий, безопасный, прежде всего — с высокой степенью пожаростойкости.

— Порой для строительства домов выбирают дешевые компоненты, которые быстро поддаются воздействию огня, что значительно повышает риск пожаров. Материал, который мы решили усовершенствовать, можно использовать не только в жилых домах, но и на любых строительных объектах. Подобные инновационные разработки, конечно, уже существуют, но наш материал существенно модернизирован: улучшены огнеупорные свойства путем добавления модификатора. Компоненты, которые добавляются в основные элементы нашей разработки (противопожарного утеплителя), — изоцианат, полиол и сшиватель. Мы стремились создать новые составы композиционных материалов на основе пенополиуретана с антипиреновыми модификаторами, а также изучить физико-механические характеристики полученных композиций. В идеале хотелось бы создать материал, который за счет своих свойств замедляет или даже останавливает процесс горения, — рассказал разработчик проекта Виктор Ткач.

По его словам, пенополиуретан — это перспективный синтетический утеплитель, который по качеству превосходит большинство современных аналогов на российском рынке. Также представленная разработка отличается минимальной теплопроводностью, долговечностью и простотой в использовании. А при добавлении модификатора повышается и пожаростойкость. То есть повышается шанс обезопасить дом, либо другой объект от пожара.

Команда разработчиков — выпускников НГТУ НЭТИ уже сегодня готова привлечь к проекту старшекурсников вуза. Планируется участие в студенческих стартапах по России для получения гранта на дальнейшее развитие новой разработки для строительной отрасли и поиск партнеров для перспективного сотрудничества и изучения материала, например, предполагаются переговоры с Институтом химии твердого тела и механохимии СО РАН поясняют в пресс-службе НГТУ.

Ранее редакция сообщала, что под Новосибирском планируют построить завод по производству утеплителя.