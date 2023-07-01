Правительство Новосибирской области запускает федеральный проект Государство для людей

В правительстве Новосибирской области создали рабочую группу по внедрению клиентоцентричности в деятельность органов государственной власти для достижения ключевых результатов и эффектов федерального проекта «Государство для людей».
Курировать проект в регионе будет первый заместитель губернатора Юрий Петухов.
Координировать деятельность областных исполнительных органов власти по организации предоставления государственных услуг, осуществлению контрольно-надзорной деятельности, предоставлению мер государственной поддержки в более понятном для людей формате будет Минэкономразвития. Минцифры поручено обеспечить цифровую трансформацию сферы государственного управления для внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности.
Цели федерального проекта «Государство для людей»:
Ранее редакция рассказывала о том, что на Госуслугах открыт прием документов в вузы.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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