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Правительство Новосибирской области запускает федеральный проект Государство для людей

  • 01/07/2023, 15:12
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Правительство Новосибирской области запускает федеральный проект Государство для людей
Стандарты клиентоцентричности при предоставлении госуслуг должны повысить доверие людей к власти и снизить уровень коррупции.

В правительстве Новосибирской области создали рабочую группу по внедрению клиентоцентричности в деятельность органов государственной власти для достижения ключевых результатов и эффектов федерального проекта «Государство для людей».

Курировать проект в регионе будет первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Координировать деятельность областных исполнительных органов власти по организации предоставления государственных услуг, осуществлению контрольно-надзорной деятельности, предоставлению мер государственной поддержки в более понятном для людей формате будет Минэкономразвития. Минцифры поручено обеспечить цифровую трансформацию сферы государственного управления для внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности.

Цели федерального проекта «Государство для людей»:

  • повышение качества жизни каждого человека и уровня доверия граждан, организаций, государственных органов через трансформацию подходов к работе с людьми для решения их жизненных ситуаций, простого и быстрого решения проблем, проактивного информирования о новых возможностях, возникающих в государстве.
  • клиентоцентричный подход в организациях, которые у граждан ассоциируются с государством, обеспечит удовлетворение реальных потребностей граждан и бизнеса без необходимости поиска «нужного кабинета» или услуги. Проект направлен на формирование клиентоцентричной культуры и реинжиниринг процессов взаимодействия государства внутри себя и со всеми категориями граждан и бизнеса.
  • реализация инициативы обеспечит повышение уровня доверия граждан, делового и экспертного сообществ к органам государственной власти (в том числе в сфере контрольно-надзорной деятельности), а также будет способствовать снижению административных и временных издержек при ведении предпринимательской деятельности.

Ранее редакция рассказывала о том, что на Госуслугах открыт прием документов в вузы

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Юрий Петухов стандарты клиентоцетричности Государство для людей


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