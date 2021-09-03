В основном секторе новой ледовой арены приступили к монтажу уникальных витражей

На стройплощадке многофункциональной ледовой арены в Новосибирске в соответствии с графиком начался важнейший этап создания теплового контура спортивного сооружения – установка витражных систем, сообщает пресс-служба регионального правительства. Производятся уникальные витражи на новосибирском предприятии «Несущие системы».

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, строители многофункциональной ледовой арены приступили к установке витражей на основной арене, на двух малых аренах витражные системы уже смонтированы. Всего предстоит обустроить более 11 тысяч кв. м витражей. Сейчас устанавливается алюминиевый каркас конструкции, затем будут монтироваться стеклопакеты, в которых будет использован стемалит – специальное термически закаленное стекло, которое обеспечит надежность и безопасность конструкции. Кроме того, по проекту стекла будут разных оттенков.

Вместе с тем, на объекте завершается монтаж ферм-покрытий кровли здания, продолжается укладка профлиста основания крыши, выполняются работы по системам вентиляции, водоснабжения и канализации, наружного водопровода.

Строительство многофункциональной ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На ней пройдут матчи Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.