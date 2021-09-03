Домашние заготовки запретили хранить в местах общего пользования

— Хранить законсервированные на зиму продукты можно только в официально оформленных индивидуальных кладовых — собственникам, которые используют под эти цели места общего пользования многоквартирного дома, грозит штраф в две-три тысячи рублей, — сообщил РИА Недвижимость управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

В январе этого года в силу вступило постановление правительства о мерах противопожарной безопасности, в котором прописан запрет на хранение вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов.

— Поправки предусматривают прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов. Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвальных помещений. Размещение абсолютно любых предметов в МОПах, в том числе подвальных помещениях, законом запрещено. За нарушение данного запрета предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей, — сказал Паюшин.

На практике пожарный надзор выписывает предписание управляющей компании дома, либо ТСЖ. Для них по закону за это предусмотрен штраф от 6 до 15 тысяч рублей, поэтому им выгоднее найти виновного жителя и переложить ответственность на него, отметил юрист.

В многоквартирных домах старой конструкции – в основном в пятиэтажках – кладовки в цоколе до сих пор существуют, и жильцы привыкли хранить там не только домашние заготовки, но и велосипеды, старые вещи, макулатуру, бытовую химию и так далее. Есть примеры, когда жители отгораживают себе на лестничной площадке самодельные тамбуры, где также устраивают кладовые. Все это может стать объектом пристального внимания проверяющих надзорных органов.