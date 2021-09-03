Характеристики и применение плит ДВП

Они сделаны из древесной стружки – обработанной и спрессованной. Стружка – это щепа технологического назначения, отходы, образованные в результате обработки древесины и дровяные материалы. Их измельчают, прессуют мокрым или сухим способом. Чаще всего используют сухое прессование.

Применение

Такие плиты ДВП используют достаточно часто:

они востребованы при строительстве жилых или нежилых объектов;

плиты применяют для внутренней или наружной отделки стен, пола или потолка;

как звуко- и теплоизолирующий материал при выполнении кровельных работ;

из таких плит можно построить внутренние перегородки;

ДВП – это востребованный материал для изготовления мебели;

плиты из прессованной стружки используют для монтажа напольных покрытий.

Это основные способы применения ДВП, хотя полный перечень сфер использования материала гораздо шире.

Классы плит

В зависимости от внешнего вида такой материал делят да два класса – А и Б.

А – это стройматериал с одной гладкой стороной.

У плит класса Б гладкие поверхности с двух сторон.

Группы плит ДВП

Классифицируют этот материал не только по гладкости сторон, но и по мягкости. По этому критерию выделяют три группы плит: твердые, полумягкие, мягкие.

Твердые (иногда выделяю еще один подвид – сверхтвердые) плиты – это материал высокой плотности, он практически не имеет пор. Иногда их используют для изготовления мебели, но чаще применяют для строительства перегородок, опор, конструкций. Толщина плит небольшая, менее сантиметра. Эти стройматериалы можно использовать для изготовления дверей.

Полумягкие – это материалы среднего уровня плотности. Толщина у них стандартная – 12 миллиметров. Такие плиты чаще всего используют при сборке мебели.

Мягкие – имеют низкую плотность, применяются для обустройства звукоизоляции, для утепления. Толщина плит – до 25 миллиметров.

Виды покрытия ДВП

Производители выпускают необработанные и обработанные плиты.