В отношении главы Барышево возбуждено уголовное дело

Следственное управление СК РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении главы Барышевского сельсовета Андрея Алексеева по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом редакции Infopro54 сообщил источник в местной администрации. В настоящее время, по предварительной информации источника, чиновник находится в изоляторе временного содержания, а по месту его жительства и работы проходят обыски. Суду предстоит определиться с мерой пресечения в отношении Алексеева.
Предположительно чиновнику могут инкриминировать факт вывода бюджетных средств на счета нескольких аффилированных организаций за работы, которые либо выполнены не в полном объеме, либо не выполнены вовсе, после чего средства обналичивались.
Напомним, что обыски и выемка документов с участием понятых в администрации Барышевского сельсовета и ряда аффилированных с ней организаций уже проходили летом 2020 года. Тогда же официально в сельской администрации заявляли не более чем о проверке документов.
Андрей Алексеев был назначен на должность главы Барышевского сельсовета в августе 2018 года. До этого с 2010 по 2014 год входил в совет депутатов Барышевского сельсовета, был председателем комиссии по бюджету, налоговой политике, землепользованию и экологии, с 2015 года занимал должность заместителя председателя районного совета депутатов.
Фото: pixabay.com, автор- 4711018
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