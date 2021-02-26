В отношении главы Барышево возбуждено уголовное дело

Следственное управление СК РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении главы Барышевского сельсовета Андрея Алексеева по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом редакции Infopro54 сообщил источник в местной администрации. В настоящее время, по предварительной информации источника, чиновник находится в изоляторе временного содержания, а по месту его жительства и работы проходят обыски. Суду предстоит определиться с мерой пресечения в отношении Алексеева.

Предположительно чиновнику могут инкриминировать факт вывода бюджетных средств на счета нескольких аффилированных организаций за работы, которые либо выполнены не в полном объеме, либо не выполнены вовсе, после чего средства обналичивались.

Напомним, что обыски и выемка документов с участием понятых в администрации Барышевского сельсовета и ряда аффилированных с ней организаций уже проходили летом 2020 года. Тогда же официально в сельской администрации заявляли не более чем о проверке документов.

Вообще, главам Барышевского сельсовета сильно не везет с законом. В частности, ранее было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Олега Посметного, также подозреваемого в превышении служебных полномочий и халатности. По версии следствия, за время пребывания в должности он незаконно передал в собственность гражданам ряд земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета, таким образом причинив муниципальному образованию ущерб свыше 11 млн рублей. Кроме того, земли незаконно передавались аффилированным с администрацией лицам, несмотря на значительное количество заявлений граждан-льготников (многодетных семей), имеющих право на бесплатное внеочередное предоставление земельных участков. Экс-чиновник по результатам разбирательства в суде Новосибирского района получил приговор только по статье «Халатность».

Андрей Алексеев был назначен на должность главы Барышевского сельсовета в августе 2018 года. До этого с 2010 по 2014 год входил в совет депутатов Барышевского сельсовета, был председателем комиссии по бюджету, налоговой политике, землепользованию и экологии, с 2015 года занимал должность заместителя председателя районного совета депутатов.