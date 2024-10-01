В отношении начальника Левобережного полигона возбудили уголовное дело

Прокуратура направила в мировой суд Новосибирского района уголовное дело о нарушении правил эксплуатации полигона ТКО «Левобережный». Речь идет о пожаре, который произошел на полигоне в мае этого года и захватил площадь около 6 тысяч кв метров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, зампрокурора Новосибирской области Виталий Дымолазов утвердил обвинительное заключение в отношении исполняющего обязанности начальника полигона ТКО «Левобережный» МУП «Спецавтохозяйство».

Прокуратура считает, что и.о. начальника не обеспечил должный контроль за заполнением полигона и соблюдением порядка захоронения отходов. В частности, для предотвращения возгорания ТКО должны чередоваться с инертными материалами.

— Из-за возгорания на территории улиц Малыгина и Хилокская было выявлено загрязнение атмосферы и превышение в воздухе допустимых значений концентрации сажи, углерода оксида и других взвешенных частиц, — подчеркивается в сообщении прокуратуры.

Напомним, в мае после пожара на Хилокской свалке было возбуждено уголовное дело.

В июле по результатам рассмотрения постановления прокурора, МУП «САХ» было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на сумму 350 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Малыгина написали коллективное письмо новосибирскому губернатору.