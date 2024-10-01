Денег нет: в новосибирском детсаду малышня осталась без туалетной бумаги

Детский сад «Золотой ключик» в Кольцово отказывается покупать туалетную бумагу. Причина – нет средств. Теперь родители должны будут покупать её самостоятельно.

– Закупила 16 рулонов, – отметила одна из мам воспитанников в паблике АСТ-54.

По ее словам, обращения в прокуратуру и Минобр отправила.

На момент публикации материала редакции не удалось дозвониться до руководства детского сада с просьбой прокомментировать ситуацию.

Многие новосибирцы стали активно комментировать ситуацию.

– Ну туалетная бумага сейчас дорогая. – Газетки рвите, в чем проблема? Дешево и сердито. – Во многих садах так, еще и попечительские взносы просят вносить, куда только они идут, неизвестно.

Ранее редакция сообщала о том, что заполняемость школ Новосибирска подходит к пределу.