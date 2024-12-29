В парках Новосибирска зазвучали «снежные» стихотворения в исполнении детей

В мэрии Новосибирска подвели итоги конкурса юных чтецов «Снежность». Стихотворения в исполнении победителей конкурса можно будет послушать в 11 парках города с 28 декабря по 8 января, с 12 часов дня, сообщили в Дирекции городских парков Новосибирска.

Напомним, возраст участников конкурса «Снежность» составлял от 3 до 6 лет включительно. Ребятишки должны были прочесть стихотворение на одну из тем: «О снеге», «В Сибири снег», «Снег как радость», «Новосибирск — родина снежной бабы».

Видеозаписи чтецов выкладывались в группе Дирекции городских парков в VK, где проходило голосование. В конкурсе победили видеозаписи, набравшие наибольшее количество лайков.

Ранее редакция сообщала о том, что в январе 2025 года новосибирцы впервые отметят день рождения Снежной бабы.