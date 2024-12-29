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Конкурс на проектирование метрополитена объявили в Новосибирске

  • 29/12/2024, 21:35
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске объявили конкурс на проектирование метрополитена
Пока речь идет о первом этапе строительства

Мэрия Новосибирска ищет подрядчика для проектирования продолжения строительства Дзержинской линии Новосибирского метрополитена. Открытый конкурс объявлен 29 декабря. Речь идет о разработке первого этапа проектной документации, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Судя по тендерной документации, речь идет о проектировании участка продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена — левого перегонного тоннеля станция «Золотая Нива» — станция «Берёзовая роща». Ориентировочная протяжённость проектируемого участка левого перегонного тоннеля в подземном исполнении — 528 м. Предполагаемая стоимость его строительства — 2,9 млрд рублей.

— Способ сооружения (проходки) перегонного тоннеля — определить проектом в зависимости от инженерно-геологических условий, глубины заложения, протяженности тоннеля и местных условий строительства. … Выбор конструктивных и технологических параметров следует выполнить на основании опыта реализации подобных объектов ранее, с учетом грунтовых и климатических условий площадки строительства, а также с учетом наиболее экономически эффективного варианта их реализации.  Учесть непрерывную работу эксплуатируемого правого перегонного тоннеля, — говорится в документации.

По словам мэра, стартовая цена контракта на проектирование первой очереди составляет 133,6 млн. рублей. Заявки от потенциальных проектировщиков муниципалитет будет принимать до 14 января 2025 года.

Напомним, ранее Кудрявцев сообщал, что мэрия планирует объявить конкурс по выбору подрядчика для проектирования Дзержинской линии метро: двух станций и метродепо. На эти цели в бюджете заложено 350 млн рублей.

Глава города также прокомментировал перспективы получения финансирования на строительство метрополитена.

— Проектирование — это огромная работа, которая требует привлечения большой команды инженеров. Возможно, этот процесс займет около года. Когда документация по проекту пройдет Госэкспертизу мы будем заявляться на получение финансирования на строительно-монтажные работы, —подчеркнул Максим Кудрявцев.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска изучала возможности проектировщиков из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, а также китайских компаний. 

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска.

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : тендер Метро Новосибирска


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