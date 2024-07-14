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Анна Терешкова: произошло недопонимание по поводу перекрытия улицы Ленина

  • 14/07/2024, 10:30
Автор: Юлия Данилова
Анна Терешкова: произошло недопонимание по поводу перекрытия улицы Ленина
Экс-заммэра Новосибирска пояснила, что пока речь идет только о вводных для создания концепции туристического центра города.

На минувшей неделе на совместном заседании комиссий по общественным пространствам и транспорту Общественного экспертного совета при мэре города Новосибирска по вопросам градостроительства прошло обсуждение концепции развития центральной части города, в том числе возможности создания пешеходной улицы Ленина. В соцсетях появилось много негативных отзывов от горожан по поводу своевременности этой идеи. Вице-мэр – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Ксения Антонова отметила, что комплексное благоустройство потребует существенных финансовых вложений. На сегодняшний день таких средств в бюджете города, по ее словам, нет.

— Экспертные заключения и расчеты транспортного моделирования СГУПСа и Лаборатории град планирования Санкт-Петербурга нужны были для архитекторов, чтобы разработать концепцию и дизайн-проект всего туристического центра города. Без понимания возможности перекрытия Ленина, разрабатывать такой большой проект невозможно! — прокомментировала в своем телеграм-канале экс-заммэра Новосибирска Анна Терешкова. — Две комиссии при градостроительном совете рекомендовали проектировать с перекрытием Ленина. Это не значит, что перекроют улицу Ленина в сегодняшнем ее состоянии, а только после того, когда будет разработан весь проект реконструкции улицы Ленина и прилегающих территорий, который будет согласован с жителями!

По ее словам, всем новосибирцам хочется гулять по обновленному, зеленому, историческому центру любимого города.

— Конечно каждый человек имеет право иметь свое мнение, мне вот тоже удобно парковаться на площади Ленина, но я понимаю, что это позор — устроить парковку из третьей площади нашей страны. Для этого и существуют специалисты и целые институты и университеты, чтобы мы могли опираться не на личное мнение, а на мнение профессионалов! — подчеркнула Терешкова.

Ранее редакция сообщала о том, что проект пешеходной улицы Ленина в Новосибирске находится в разработке.

Фото – архив Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : улица Ленина Пешеходная улица


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