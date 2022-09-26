«Норникель» проведет в Новосибирске форум инноваторов

— Компания «Норникель» обратилась к правительству Новосибирской области с предложением провести первый международный форум инноваторов «ИнХаб» (IN’HUB). Она берет на себя расходы по финансированию, организационные вопросы. Мы подержали проведение такого форума, так как считаем, что для региона это важно и это хорошее продолжение после форума «Технопром», прошедшего в августе, — сообщил на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Министр науки и инноваций Вадим Васильев уточнил, что форум пройдет с 6 по 8 сентября. Оргкомитет возглавляет замминистра промышленности РФ. Кто конкретно на момент публикации материала редакции уточнить не удалось.

Ключевым инициатором «ИнХаб» (IN’HUB) выступает компания «Норникель». В рамках форума пройдет деловая дискуссионная, образовательная программа, организована выставка изобретателей. Ориентировочно в ней примут участие более 200 инноваторов.

— По результатам будет сделан каталог или онлайн-платформа для изобретений рационализаторов, чтобы они могли разместить информацию о своих проектах, а потенциальные инвесторы могли зайти и посмотреть эту информацию, — пояснил министр.

По словам Вадима Васильева, «Норникель» попросил у правительства региона поддержку в части организационного сопровождения: помощь в привлечении международных экспертов, приглашении школьников и студентов на форум, а также содействие в организации культурной программы.

Ранее редакция рассказывала о Сибирской венчурной ярмарке, которая прошла в августе на форуме «Технопром — 2022».