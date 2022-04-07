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В Заксобрании создали рабочую группу по борьбе со свалками

  • 07/04/2022, 18:13
Автор:
новости Новосибирска
Министерства вопрос решать не торопятся, а главам муниципалитетов «прилетает» от «надзорников».

Решением комиссии Заксобрания по экологии создана специальная рабочая группа, задача которой — координировать профильные подразделения исполнительной власти, представителей депкорпуса и общественности в борьбе с нелегальными свалками. По информации министерства по экологии и природным ресурсам Новосибирской области, на ликвидацию свалок в рамках программы развития системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в 2022 году запланировано 34,3 млн руб. из средств областного бюджета.

Эти средства предусмотрены на ликвидацию 7 свалок в 4 районах Болотнинском, Коченёвском, Краснозёрском и Карасукском, сообщает исполняющий обязанности министра Алексей Севастьянов. Органами местного самоуправления проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчиков. Ожидаемые сроки завершения процедур до 20 апреля.

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При этом метод борьбы предполагается нехитрый — вывоз содержимого свалок на уже действующие полигоны. Об этом сообщил руководитель министерства энергетики и ЖКХ Денис Архипов.

Технически это (населённые пункты со свалками) определялось так — наличие возможности утилизации, расположение санкционированного полигона для утилизации в шаговой доступности по логистике, говорит Архипов. Исходя из этого, были выбраны муниципальные образования. Каких-то возможностей для разработки проектов рекультивации в данный период нет. В связи с этим свалки будут ликвидироваться путём вывоза на действующие полигоны.

По мнению инициатора создания рабочей группы, председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Дениса Субботина, во-первых, этого недостаточно, а во-вторых, нет единого координирующего начала, в результате профильные подразделения исполнительной власти ведут эту работу, по сути, в той мере, в какой считают нужным.

У нас нет такого оперштаба по борьбе со свалками, говорит Субботин. Тонкость в том, что не получается сегодня организовать межведомственное взаимодействие. Каждый министр решает свои конкретные задачи, при этом каждому удобно какую-то задачу скинуть на соседа. Чтобы это не происходило, мы и создаем рабочую группу.

Пока же из-за свалок и рассогласованности чиновников страдают как экология, так и главы населённых пунктов, на территории которых свалки возникают.

Мы общались с нашими главами муниципальных образований, рассказывает председатель комиссии Владимир Лаптев. Они волком воют: спасите, нас завалили штрафами, нас скоро будут судить. Штрафные санкции уже очень серьёзные, без разбора: прокуратура пришла, суд и всё.

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По мнению выступившего от имени общественности экс-депутата Заксобрания Олега Сметанина, созданная группа, помимо уже указанной задачи, должна ещё и изучить ситуацию на полигонах, на которые предполагается перемещать мусор с ликвидируемых свалок.

Про полигоны часто слышу, что всё сделано хорошо, всё обрабатывается, рассказывает Сметанин. На самом деле это не полигон, а помойка. Последние 15 лет поджогов нет после того, как мы заявили о создании рабочей группы, чтобы разобраться, что на этой помойке происходит. Как только сказали, что создадим рабочую группу и разберёмся, сразу приехали люди из прокуратуры, телевидение, и поджоги прекратились. До этого говорили, что пожары происходят от самовозгорания стекла, ещё от чего-то. Что только не говорили, что только не врали. Сейчас тоже считаю, что группу надо создать. Там будут посадки. Если разобраться, там криминал железобетонный.

Некоторые из участников заседания идею создания специальной группы оценивают скептически.

Зачем нам брать на себя эти функции? комментирует, в частности, депутат Александр Барсуков. Есть исполнительная власть. Надо с ними решать, чтобы они у себя оперштаб создавали и занимались вопросом как положено.

Напомним, что мусоро-полигонная тема на протяжении последних лет продолжает оставаться одной из самых острых в Новосибирской области, как и ситуация на мусорном рынке в целом.

Фото pixabay — TheDigitalArtist

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : санкции полигон мусор власть


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