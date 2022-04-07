В Заксобрании создали рабочую группу по борьбе со свалками

Решением комиссии Заксобрания по экологии создана специальная рабочая группа, задача которой — координировать профильные подразделения исполнительной власти, представителей депкорпуса и общественности в борьбе с нелегальными свалками. По информации министерства по экологии и природным ресурсам Новосибирской области, на ликвидацию свалок в рамках программы развития системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в 2022 году запланировано 34,3 млн руб. из средств областного бюджета.

— Эти средства предусмотрены на ликвидацию 7 свалок в 4 районах — Болотнинском, Коченёвском, Краснозёрском и Карасукском, — сообщает исполняющий обязанности министра Алексей Севастьянов. — Органами местного самоуправления проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчиков. Ожидаемые сроки завершения процедур — до 20 апреля.

— Технически это (населённые пункты со свалками) определялось так — наличие возможности утилизации, расположение санкционированного полигона для утилизации в шаговой доступности по логистике, — говорит Архипов. — Исходя из этого, были выбраны муниципальные образования. Каких-то возможностей для разработки проектов рекультивации в данный период нет. В связи с этим свалки будут ликвидироваться путём вывоза на действующие полигоны.

При этом метод борьбы предполагается нехитрый —. Об этом сообщил руководитель министерства энергетики и ЖКХ Денис Архипов.

По мнению инициатора создания рабочей группы, председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Дениса Субботина, во-первых, этого недостаточно, а во-вторых, нет единого координирующего начала, в результате профильные подразделения исполнительной власти ведут эту работу, по сути, в той мере, в какой считают нужным.

— У нас нет такого оперштаба по борьбе со свалками, — говорит Субботин. — Тонкость в том, что не получается сегодня организовать межведомственное взаимодействие. Каждый министр решает свои конкретные задачи, при этом каждому удобно какую-то задачу скинуть на соседа. Чтобы это не происходило, мы и создаем рабочую группу.

Пока же из-за свалок и рассогласованности чиновников страдают как экология, так и главы населённых пунктов, на территории которых свалки возникают.

— Мы общались с нашими главами муниципальных образований, — рассказывает председатель комиссии Владимир Лаптев. — Они волком воют: спасите, нас завалили штрафами, нас скоро будут судить. Штрафные санкции уже очень серьёзные, без разбора: прокуратура пришла, суд — и всё.

— Про полигоны часто слышу, что всё сделано хорошо, всё обрабатывается, — рассказывает Сметанин. — На самом деле это — не полигон, а помойка. Последние 15 лет поджогов нет после того, как мы заявили о создании рабочей группы, чтобы разобраться, что на этой помойке происходит. Как только сказали, что создадим рабочую группу и разберёмся, сразу приехали люди из прокуратуры, телевидение, и поджоги прекратились. До этого говорили, что пожары происходят от самовозгорания стекла, ещё от чего-то. Что только не говорили, что только не врали. Сейчас тоже считаю, что группу надо создать. Там будут посадки. Если разобраться, там криминал железобетонный.

По мнению выступившего от имени общественности экс-депутата Заксобрания Олега Сметанина, созданная группа, помимо уже указанной задачи, должна ещё и изучить ситуацию на полигонах, на которые предполагается перемещать мусор с ликвидируемых свалок.

Некоторые из участников заседания идею создания специальной группы оценивают скептически.

— Зачем нам брать на себя эти функции? — комментирует, в частности, депутат Александр Барсуков. — Есть исполнительная власть. Надо с ними решать, чтобы они у себя оперштаб создавали и занимались вопросом как положено.

Напомним, что мусоро-полигонная тема на протяжении последних лет продолжает оставаться одной из самых острых в Новосибирской области, как и ситуация на мусорном рынке в целом.