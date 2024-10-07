По требованию Бастрыкина в отрезанном от отопления Первомайском районе прошла проверка

СУ СК России по Новосибирской области, по требованию председателя СК России Александра Бастрыкина, провел процессуальную проверку по факту отсутствия тепла и горячей воды в домах жителей Первомайского района Новосибирска. На холод в доме Бастрыкину через кабинет СК «ВКонтакте» пожаловалась жительница района.

По ее словам, несмотря на своевременную оплату коммунальных услуг, с сентября в дома, а также социальные объекты района не подается отопление и горячая вода.

— Заявительница считает, что денежные средства в крупной сумме, перечисленные за оплату ресурса, присвоили сотрудники теплоснабжающей компании, при этом мер к нарушителям не принимается, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Следователи провели проверку по факту обращения, документы переданы в орган внутренних дел. Результаты проверки также будут доложены Александру Бастрыкину.

Напомним, о том, что в Первомайском районе возникли проблемы с подключением соцобъектов и жилого фонда к теплу стало известно на сентябрьской сессии регионального парламента.

— На территории КСМ сегодня в детсадах температура 14-16 градусов вместо 21, нет горячей воды. В домах жителей также нет горячей воды, по отоплению: на входе температура 50 градусов, на выходе — 30, то есть батареи холодные, — констатировал депутат горсовета Андрей Любавский.

По его информации, у теплоснабжающей организации Первомайки — котельной ООО «СТК» — накопился долг перед «Новосибирск Межрегионгазом» около 168 млн рублей, у МУП «Энергия» — около 800 млн рублей.

Начальник департамента ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков назвать точные сроки подачи тепла в дома жителей Первомайки затруднился. признал, что в начале нынешнего отопительного сезона город столкнулись с большими проблемами.

— «Новосибирской теплосетевой компании» вхождение в ценовую зону позволило увеличить инвестиций в теплосети, а для мелких теплоснабжающих организаций это стало камнем преткновения. Тариф не позволяет небольшим котельным и теплосетевым компаниям выйти в ноль. Они работают в минус. Компании обращались в комиссию по тарифам для расчета выпадающих доходов, но это ни к чему не привело, — констатировал Зайков. — Есть большая проблема в Первомайке: три компании вышли к нам с заявлением о выходе из схемы теплоснабжения. Долг у компании «СТК» приличный, уже прошли суды. С 16 сентября мы ввели в этой зоне режим повышенной готовности. Сейчас мы прорабатываем вопрос с задолженностью с прокуратурой, правительством области, УФАС, чтобы «Межрегионгаз» не ограничивал котельную в потреблении газа. Думаю, что мы придем к консенсусу.

Чиновник напомнил, что сети, с которыми работает котельная, муниципальные, но их обслуживание по договору было передано «СТК». Она должна их обслуживать до декабря.

— Сейчас мы морально подготовили МУП «Энергия», чтобы предприятие изучало сети, определяло где, что и как, — пояснил Дмитрий Зайков. — Кроме того, мы прорабатываем вопрос о передаче сетей в большую теплосетевую компанию СГК – «Новосибирская теплосетевая компания». Чтобы снять напряженность и нормально обслуживать сети. Думаю, что к следующему году ситуацию исправим зайдем в отопительный период на новых условиях и намного спокойнее.

Ранее редакция сообщала о том, что НТСК держит на особом контроле подключение тепла в двух районах Новосибирска.