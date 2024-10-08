Школьники вырастили для зоопарка Новосибирска несколько тонн тыквы

В Новосибирском зоопарке завершается акция «Добрый урожай». Итоги будут подведены чуть позже, когда всё подсчитают, рассортируют, разместят на хранение.

— В этом году будет побит рекорд прошлых лет по количеству принесенных овощей и фруктов. Для садоводов, дачников лето — 2024 было очень непростым. Погода ставила под сомнение хороший урожай. Но благодаря неустанному труду и знаниям люди, работающие на земле, справились со всеми сложностями, — отмечается в сообщении зоопарка.

В зоопарке заметили, что тыквы уродилось мало. Однако школьники из села Крутологово решили исправить ситуацию и вырастили несколько тонн тыквы специально для животных зоопарка, зная, что многие из них её любят.

Кроме того, селекционер из Новосибирска подарил зоопарку ещё полторы тонны этого ценного продукта. Благодаря этому запасу тыквы у зоопарка будет достаточно до весны, чтобы обеспечить ею приматов, грызунов, птиц и даже хищников.

Ранее редакция сообщала о том, что с 30 сентября вход в зоопарк Новосибирска станет бесплатным почти до конца октября.