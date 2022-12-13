«Экологии-Новосибирск» суд определил нового управляющего

Арбитражный суд Новосибирской области методом случайной выборки определил нового внешнего управляющего регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск». Им стал Владислав Баряев, входящий в Дальневосточную ассоциацию арбитражных управляющих. Независимые кредиторы просили перенести судебное заседание на 16 декабря. На 15 декабря намечено общее собрание кредиторов, где теоретически есть возможность согласовать кандидатуру управляющего, который устроит всех участников процедуры банкротства. Однако судья напомнила, что определение новой кандидатуры методом случайной выборки четко прописано в решении 7 апелляционного арбитражного суда, и не пошла навстречу этому ходатайству, заметив, что Баряев «проверен и не аффилирован», пишет Atas.info. По данным издания, Владислав Баряев — житель Москвы, вступил в дальневосточную ассоциацию в конце ноября.

В связи с назначением нового внешнего управляющего на январь было перенесено заседание по заявлению московской компании «Эволюция — Управление Активами», которая ранее заявила о готовности погасить около 750 млн рублей задолженности перед кредиторами «Экологии-Новосибирск».

Напомним, в отношении регоператора «Экология-Новосибирск» в начале октября была введена процедура банкротства — внешнее управление. Внешним управляющим утверждена Ирина Курочка. Ее назначение оспаривали некоторые кредиторы. Курочка была против того, чтобы «Эволюция Управление Активами», погасила долг «Экологии Новосибирск».

Редакции Infopro54 она поясняла, что в реестр требований кредиторов включены требования на сумму 857,5 млн рублей, в том числе 783,7 млн — сумма основного долга и 73,8 млн — сумма неустоек и штрафных санкций. Кроме того, в настоящее время имеются предъявленные в настоящем деле о банкротстве ООО «Экология-Новосибирск», но не рассмотренные судом требования кредиторов на значительную сумму — более 1 мдрд рублей, в том числе требование аффилированного с ООО «Экология-Новосибирск» лица — ООО «ЭкоТранс-Н» — в размере 321,2 млн рублей, а также ООО «Айсберг» — 330,6 млн рублей, ИП Волкова И.А. — 357,2 млн рублей. В удовлетворении требований «ЭкоТранс-Н» суд первой инстанции отказал, но подана апелляционная жалоба. Несколько требований кредиторов еще не рассмотрены по существу.

Еще один аспект, который, по ее словам, вызывал опасения у кредиторов: за счет каких ресурсов «Эволюция Управление Активами» собирается погашать требования к «Экологии-Новосибирск».

Ранее редакция рассказывала о том, что прокуратура выявила завышение расходов на транспортировку мусора на 2 млрд рублей.