Имущество банкротного завода в Новосибирске купила компания, связанная с ИТ-технологиями

В ходе торгов, которые проходили в форме закрытого публичного предложения, было продано имущество АО «15 Центральный автомобильный ремонтный завод». Напомним, в 2018 году на предприятии решением Арбитражного суда Новосибирской области было введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен Алексей Варыгин. В ходе торгов продавался имущественный комплекс предприятия.

Победителем торгов признана ИП Ломихина Вероника Андреевна, действующая от имени и за счет принципала ООО «УК «114 Ремонтный Завод». Покупатель предложил за лот 212 млн рублей. Других заявок на торги не поступило.

По данным Seldon.Basis, ООО «УК «114 Ремонтный Завод» создано в 2015 году. Основной вид деятельности — техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. Директором является Матвей Соломатин, учредитель — Андрей Никаноров (100%). Соломатин также является собственником и руководителем компании ООО «Алтайспецдеталь». До 11 февраля 2022 года собственником ООО «УК «114 Ремонтный Завод» (100%) был Михаил Яковлев, до 22 марта он же был гендиректором компании. Компания занимается розничной торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Уставный капитал «УК «114 Ремонтный Завод» — 10 тыс руб, выручка за 2021 год — 0 рублей (в 2020 году 0 руб), чистый убыток — 4 тыс руб (в 2020 году убыток 94 тыс руб).

Между тем, Андрей Никаноров также является совладельцем (25%) ООО «ЦОД Ангара» (Ангара, Иркутская область). Компания работает в сфере вычислительной техники и информационных технологий. Никаноров также является директором московской ООО «Ангара», также работающей в сфере информационных технологий. Собственник московской «Ангары» (100%) — Олжас Кемалов.

— Сейчас ведутся переговоры с потенциальными заказчиками по профильной загрузке завода. Планируемый объем инвестиций на ближайшие 2-3 года составит около 2 млрд руб, — сообщил редакции Матвей Соломатин.

Более детально о планах развития площадки представитель нового собственника говорить пока отказался.

На торги имущество, принадлежащее АО «15 Центральный автомобильный ремонтный завод» («15 ЦАРЗ») на праве собственности, выставили в апреле 2021 года. В лот входила площадка, на которой расположено предприятие, производственные цеха, склады, хозяйственные и административные помещения, а также оборудование и техника. Стартовая цена продажи составляла — 848,2 млн рублей.

На момент открытия конкурсного производства «15 ЦАРЗ» являлся одним из крупнейших авторемонтных заводов РФ. Учредителем предприятия было Минобороны РФ (35,54 %), управляющая организация — АО «Спецремонт», УК —1,8 млрд руб. По данным Rusprofile, по итогам 2018 года выручка компании составляла 1,2 млрд рублей (+1,1 млрд за год), прибыль — -400 тыс руб (За год предприятие получило 240 млн прибыли, существенно сократив убытки — Ред.). Сумма исковых требований к организации составляла 47,7 млн руб. Крупнейшими заказчиками предприятия были АО «Спецремонт» (116 млн), ФГКУ «Управление СибВО Войск Национальной Гвардии» (63 млн руб) и АО «172 ЦАРЗ» (10,8 млн руб.).

Летом 2020 года с торгов было продано непрофильное имущество предприятия.

Напомним, в октябре 2021 года Sitronics Group запустила в Новосибирске производство серверов. Анонсированный объем инвестиций в проект — 500 млн рублей.