В почтовых отделениях Новосибирска можно бесплатно вернуть онлайн-покупку

Эту опцию предоставляют онлайн-магазины, подключившие услугу «Легкий возврат». Среди широко известных торговых площадок, совместно с которыми Почта России предоставляет такой сервис, — АлиЭкспресс, Ozon, H&M, а также еще более 650 интернет-магазинов, в том числе 75 сибирских.

За 2020 год почтовики Новосибирской области бесплатно приняли от клиентов около 4000 почтовых отправлений для возврата в адрес интернет-магазинов. Причем около 1500 «легких возвратов» пришлись на период с октября по декабрь — сезон распродаж и предновогодних онлайн-покупок.

— С сервисом Почты России «Легкий возврат» онлайн-шоппинг стал еще более удобным. Физическим лицам-покупателям эта опция позволяет без проблем и без дополнительных затрат вернуть заказ обратно продавцу. А для интернет-магазинов, даже небольших, подключение этой функции позволяет привлечь больше клиентов и увеличить их лояльность. Ведь часто решающим в выборе той или другой онлайн-площадки становится именно возможность вернуть не подошедший по каким-то параметрам товар, — пояснил заместитель директора МР Сибирь Максим Крыжановский.

Продавец самостоятельно информирует клиента о возможности возврата конкретного товара и максимально допустимом сроке приема отправлений к обратной отправке. При этом для возврата товара чек, документы, удостоверяющие личность, и адрес продавца не потребуются. Интернет-магазин отправляет покупателю трек-номер для почтовых отправлений, по которому оператор Почты России примет посылку и отправит ее обратно в магазин. После получения товара продавец вернет покупателю деньги.

Фото предоставлено Почтой России