Женщина погибла под колесами иномарки на пешеходном переходе в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска кроссовер Hyundai насмерть сбил переходящую в зоне пешеходного перехода женщину. ДТП произошло на улице Народной 25 марта около полуночи.

По информации городской Госавтоинспекции, 30-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai ix35 ехал со стороны улицы Ипподромской в сторону Богдана Хмельницкого. Напротив дома № 1/1 по улице Народной он на полной скорости наехал на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому переходу.

— В результате ДТП пострадал пешеход – женщина, на вид около 50 лет. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу, но из-за полученных травм впоследствии скончалась, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.

По факту смертельной аварии проводится расследование.

Ранее редакция сообщала о ДТП в Калининском районе Новосибирска — женщина-водитель Mercedes насмерть сбила пешехода.