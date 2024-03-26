Женщина погибла под колесами иномарки на пешеходном переходе в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска кроссовер Hyundai насмерть сбил переходящую в зоне пешеходного перехода женщину. ДТП произошло на улице Народной 25 марта около полуночи.
По информации городской Госавтоинспекции, 30-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai ix35 ехал со стороны улицы Ипподромской в сторону Богдана Хмельницкого. Напротив дома № 1/1 по улице Народной он на полной скорости наехал на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому переходу.
— В результате ДТП пострадал пешеход – женщина, на вид около 50 лет. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу, но из-за полученных травм впоследствии скончалась, — сообщили в ГИБДД Новосибирска.
По факту смертельной аварии проводится расследование.
Ранее редакция сообщала о ДТП в Калининском районе Новосибирска — женщина-водитель Mercedes насмерть сбила пешехода.
Источник фото: ГИБДД по городу Новосибирску.
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