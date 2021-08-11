В полпредстве Сибири новое назначение

Распоряжением руководителя Администрации президента Российской Федерации Олег Денисенко назначен заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Он будет курировать вопросы контрольной деятельности, говорится в сообщении, размещенном на сайте полпредства.

Олег Денисенко окончил в 1983 году Омское высшее общевойсковое командное училище им. М. В. Фрунзе. Служил в спецподразделениях ФСБ РФ, был заместителем начальника боевого отдела, управления «А» («Альфа») ЦСН ФСБ РФ. Принимал участие в контртеррористических операциях в «Норд-Осте» и Беслане. В 2007 и 2011 годах избирался депутатом Госдумы от Омской области (заместитель председателя комитета по безопасности Госдумы РФ). В 2015 году Денисенко принимал участие в досрочных выборах губернатора Омской области в качестве кандидата от КПРФ.

Напомним, должность полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе вакантна с апреля. Тогда президент РФ назначил бывшего полпреда Сергея Меняйло врио главы Республики Северная Осетия — Алания. В кулуарах в апреле наиболее активно обсуждались две кандидатуры на пост полпреда: губернатор Красноярского края Александр Усс и директор Росгвардии Виктор Золотов. В итоге разговоры сошли на нет.

В июле стало известно, что куратором Сибирского федерального округа будет назначена зампредправительства РФ Виктория Абрамченко. В правительстве РФ она, в частности, отвечает за недропользование, лесное хозяйство и экологию. В Сибири сосредоточены основные топливно-энергетические и лесные богатства, но остро стоит вопрос сохранения экологического баланса, поэтому в округе она будет отвечать за комплексное социально-экономическое развитие территорий, их инвестиционную привлекательность и результативность бюджетных расходов. Федеральные СМИ сообщали, что распределение полномочий исключает дублирование функций кураторов регионов из правительства и полпредов президента.