Новосибирск вошел в топ-3 городов России по выбросам диоксида азота

В списке населенных пунктов с повышенной концентрацией вещества оказались города с развитой промышленностью и большим количеством автомобилей, сообщает РБК со ссылкой на исследование конструкторского бюро «Стрелка».

По итогам 2020 года Новосибирск оказался третьим российским городом с самым высоким уровнем концентрации диоксида азота (NO2), уступив только Москве и Красноярску.

Кроме того, в рейтинге городов с высоким уровнем диоксида азота оказались Челябинск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Самара, Омск, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-дону, Воронеж, Уфа, Пермь и Волгоград.

В исследовании КБ «Стрелка» говорится, что для очищения воздуха в российских городах нужно модернизировать систему очистки выбросов на производствах. В то же время эксперты считают, что в городах, где высокая концентрация диоксида азота вызвана выхлопными газами автомобилей это не поможет исправить ситуацию.

Для улучшения экологической ситуации нужно комплексно развивать города: создавать водно-зеленые каркасы, повышать продуваемость городских территорий. Эксперт по транспортному планированию КБ «Стрелка» Илья Чистяков считает, что в российских городах нужно развивать пешеходную и велосипедную инфраструктуру, а также общественный транспорт.

— Необходимо сократить количество дорожных заторов и в целом автомобильный поток в городах. По оценкам ученых из JRC, только за счет сокращения потока автомобилей европейские города сегодня могут снизить выбросы NO2 в среднем на 40 %. Для этого нужно на 15 % снизить количество поездок легковых автомобилей с дизельным двигателем, на 13 % — тяжелых грузовиков и на 6 % — фургонов, — добавил Чистяков.

Диоксид азота — это высокотоксичное соединение, которое при длительном воздействии на организм способно вызвать болезни легких: астму, бронхит, обструктивную болезнь легких. Основными источниками диоксида азота являются промышленные предприятия и выхлопные газы автомобилей.