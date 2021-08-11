ГИБДД сможет приостанавливать действие водительских прав по медицинским показаниям

Согласно поправкам в ряд законов, ГИБДД сможет лишить автомобилиста прав по состоянию здоровья до истечения срока действия водительского удостоверения. Об этом говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уже с марта 2022 года медсправки, необходимые для получения и продления водительских прав, не надо будет предъявлять в ГИБДД. Это будет электронный документ, который Минздрав сам доставит в МВД.

Такую норму содержит совместный законопроект медицинского и полицейского ведомств. Государственные и частные клиники при этом будут обязаны оперативно информировать ГИБДД о найденных у водителей заболеваниях, при которых нельзя управлять транспортным средством (например, об ухудшении зрения или алкоголизме). Госавтоинспекция приостановит действие водительских прав на время «внеочередной проверки» здоровья водителя, и, если диагноз подтвердится, его лишат водительского удостоверения.

Поправки подразумевают создание новой федеральной информационной системы, где будут храниться электронные медицинские справки водителей. Эти справки необходимы для получения водительского удостоверения или продления его.

— Необходимость принятия данных поправок возникла потому, что права выдаются на длительный срок, за время которого состояние здоровья автовладельцев может измениться. У водителей могут найти заболевание, которое не позволит им управлять автомобилем. — говорится в пояснительной записке к документу. — Если человек с таким заболеванием сядет за руль, это может создать угрозу безопасности дорожного движения.

Список болезней, при наличии которых запрещено управлять транспортным средством, содержится в постановлении правительства №1604. Среди них — плохое зрение, неработоспособность конечностей, алкоголизм, наркомания и другие.

Так, согласно предлагаемым изменениям, если врач во время планового осмотра обнаружит у водителя такое опасное заболевание, он должен направить пациента на «внеочередное медицинское освидетельствование». Больница, в свою очередь, должна передать сведения по этому поводу в ГИБДД. После этого действие прав автовладельцев автоматически приостанавливается.

Если заболевание не подтвердится, ГИБДД снова получит уведомление по этому поводу. Действие водительских прав возобновят. Если же в период проведения обследования человек, лишенный прав, сядет за руль, его оштрафуют.