В поселке Озеро-Карачи обновили телекоммуникационное оборудование

Специалисты компании МТС провели обновление оборудования и перераспределение частот в пользу стандарта LTE в поселке Озеро-Карачи, расположенном в Новосибирской области, который славится своим лечебным озером с уникальной грязью на дне. В результате модернизации выросла средняя скорость мобильного интернета.

— Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить цифровыми благами не только Новосибирск и ключевые районные центры, но также и небольшие населенные пункты, где периодически нуждаются в цифровом комфорте как местные жители, так и туристы, — отмечает Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области.

В прошлом году в регионе проводились масштабные работы по рефармингу, которые охватили Искитимский, Краснозёрский, Купинский, Мошковский, Татарский, Сузунский, Ордынский и Колыванский районы.