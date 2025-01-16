В поселке Озеро-Карачи обновили телекоммуникационное оборудование

Специалисты компании МТС провели обновление оборудования и перераспределение частот в пользу стандарта LTE в поселке Озеро-Карачи, расположенном в Новосибирской области, который славится своим лечебным озером с уникальной грязью на дне. В результате модернизации выросла средняя скорость мобильного интернета.
— Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить цифровыми благами не только Новосибирск и ключевые районные центры, но также и небольшие населенные пункты, где периодически нуждаются в цифровом комфорте как местные жители, так и туристы, — отмечает Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области.
В прошлом году в регионе проводились масштабные работы по рефармингу, которые охватили Искитимский, Краснозёрский, Купинский, Мошковский, Татарский, Сузунский, Ордынский и Колыванский районы.
Фото: ru.freepik.com/Автор: wirestock
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