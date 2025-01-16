В 2025 году на Малыгина планируют открыть приют для животных

Мэрия Новосибирска официально подтвердила планы строительства нового пункта содержания для бездомных животных на улице Малыгина в сторону Верх-Тулинского сельсовета. Как сообщили Atas.Info в департаменте энергетики и ЖКХ мэрии, проект предусматривает создание приюта на 100 мест. Он станет филиалом МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных». На площадке будут проводить стерилизацию и вакцинацию безнадзорных животных, которых потом будут возвращать на место вылова.

— Крупные собаки и животные с признаками агрессии будут содержаться в приюте до момента передачи новому владельцу либо пожизненно, — подчеркнули в муниципалитете.

Питомник планируется разместить в 749 метрах от жилых домов, что «превышает установленные требования по санитарно-защитным зонам более чем в семь раз». Кроме того, между приютом и домами расположены огражденные промышленные и торговые точки. В бюджет 2025-2026 года деньги на создание приюта уже заложены. Ожидается, что он начнет работу в четвертом квартале 2025 года.

Напомним, ранее жители Хилокского жилмассива выступили категорически против плана по строительству питомника. Они опасаются, что в районе, где и так много экологических проблем (свалка, кладбище, Хилокский рынок) добавится еще одна. Председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов заявил изданию, что муниципальной земли для размещения приюта в районе улица Малыгина сегодня практически нет. Она может появиться, если местных жителей расселят. Но реализация этой программы запланирована с 2031 года.

В 2024 году в Новосибирске, по данным мэрии, отловили 653 собаки, однако лишь 193 из них нашли новых хозяев.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость строительства новосибирского приюта для бездомных животных на Толмачевском шоссе, 53а выросла до 650 млн рублей — в восемь раз.