267 компаний малого и среднего бизнеса в регионе завершили 2021 год с убытками

По оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Новосибирской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) составил 175,8 млрд рублей, что на 90,6% больше, чем за 2020 год, говорится в сообщении Новосибирскстата.

В 2021 году 860 организаций (76,3%) показали прибыль в размере 187,6 млрд рублей, что на 66,8% больше, чем за 2020 год. Основная сумма прибыли получена предприятиями таких видов деятельности, как добыча полезных ископаемых — 26,9%, обрабатывающие производства — 23,1%, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 18,4%.

С отрицательным финансовым результатом завершили отчетный период 267 организаций (23,7%), общая сумма убытка составила 11,8 млрд рублей, что на 41,6% меньше, чем за 2020 год. Основная сумма убытка приходилась на предприятия следующих видов деятельности:

— обрабатывающие производства – 30,6%,

— обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 12,8%

— оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 9,3%.