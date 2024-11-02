В праздники МЧС Новосибирской области перешли на усиленный режим

С 2 по 5 ноября все подразделения Главного управления МЧС России по Новосибирской области приведены в состояние повышенной готовности. В этот период ожидается осложнение оперативной обстановки, поэтому спасатели будут находиться в состоянии повышенной бдительности, чтобы оперативно реагировать на возможные нештатные и чрезвычайные ситуации.

— Совместно с сотрудниками МЧС России в полной готовности функционируют подразделения пожарной охраны Новосибирской области, аварийно-спасательные формирования и добровольные пожарные. Для обеспечения безопасности жителей региона задействовано более 4 500 человек и 310 единиц техники, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

В условиях непредсказуемой погоды возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров, дорожно-транспортных происшествий, а также происшествий на водоёмах и на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

К счастью, специалисты и техника находятся в полной готовности оперативно реагировать на любые нештатные и чрезвычайные ситуации.

Ранее редакция сообщала о том, что МЧС предупредило о перепадах температур в ближайшие дни в Новосибирской области.