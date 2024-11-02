Новосибирские политологи ожидают скорого раскола общества в США

Через три дня граждане США будут выбирать президента. Новосибирские политологи Игорь Козлов и Александр Барсуков поделились с Om1 Новосибирск своим мнением о том, что ждёт Америку после выборов и почему россияне, по их мнению, «болеют» за Дональда Трампа.

Так, Игорь Козлов уверен, что независимо от итогов выбора, общество США ждет раскол.

— Этот конфликт глобальный, он глубокий, и результаты выборов на это повлиять уже не в состоянии, — объяснил он. — США будут находиться в определенном перманентном кризисе. Он может быть как острым, так и затухающим.

При этом, политолог склоняется к варианту острого течения кризиса. Козлов добавил, что как республиканцы, так и демократы США, выступают представителями мейнстринг-движения по отношению к России, поэтому ничего хорошего от них ждать не приходится.

Отмечает эксперт и ярко выраженную симпатию россиян к Трампу. Но выражается это чувство исключительно на эмоциональном уровне, поэтому логики здесь нет.

— Трамп достаточно импульсивный человек, и иногда склонен принимать абсолютно неожиданные решения, — сказал политолог. — В первую очередь он будет руководствоваться интересами своей страны, а не интересами России,

Согласен с коллегой и Александр Барсуков, также считающий, что результаты выборов в США мало что изменят для России.

— Президент России не раз говорил о том, что вне зависимости от того, кто победит на выборах, для нас мало что изменится, — отметил Барсуков. — Действительно надежда на избрание Трампа повышается. Но это не значит, что Трамп становится сразу удобным, что он становится партнером и другом.

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