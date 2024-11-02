НГУ и СибНИА откроют лабораторию для испытания «интеллекта» авиаконструкций

Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. Чаплыгина и НГУ в рамках форума «Золотая долина» подписали соглашение о создании лаборатории «Интеллектуальные системы испытаний авиаконструкций». Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Конструкторы начнут свои работы в лаборатории с того, что будут проводить стендовые испытания техники для предсказания возможных деформаций и поломок. Далее на площадке планируется проводить видеоаналитику и работать над системой гашения вибраций.

Проводить испытания будут студенты и аспиранты факультета информационных технологий и механико-математического факультета НГУ, а также сотрудники ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» ФАУ и АО ЦНИАП «АВИАСПЕЦТЕСТ». Заведовать лабораторией будет доктор технических наук, старший научный сотрудник Института математики им. С.Л. Соболева и преподаватель факультета информационных технологий НГУ Владимир Бериков.

Заместитель директора Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Сычев пояснил, что в процессе работы специалисты сохранят отдельные авиаконструкции совершенно целыми, но, при этом, решат главную проблему наземных испытаний, когда дорогостоящие конструкции приходят в негодность.

Новая лаборатория начнет работать уже в этом году, а уже в 2025 году на базе СибНИА появится специально оборудованная площадка, позволяющая вести работу уже непосредственно на предприятии.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске создают цифровую платформу для испытания авиатехники.