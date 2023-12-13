Прокуратура организовала проверку после затопления улицы в Новосибирске

Прокуратурой организована проверка после затопления улицы Большевистской в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По предварительной версии, затопление произошло из-за аварии на сетях водоотведения.

— Будут установлены причины происшествия, дана оценка действиям аварийно-диспетчерской службы, — говорится в сообщении.

Напомним, что утром, 13 декабря, жители Новосибирска, выйдя из дома, были шокированы. По улице разлились реки, а пар от воды окутал огромную территорию.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура подключилась к ситуации с избиением школьницы в Новосибирске.