В процедурах банкротства укрепляется прокредиторский характер

— Сегодня процедура банкротства — это способ закрытия бизнеса и списания долгов. Согласно сведениям Федресурса, в 2021 году кредиторы получили удовлетворение только 3,8% своих требований. По результатам 2021 года наблюдался рост числа банкротств граждан (количество граждан, признанных банкротами, выросло на 62% к 2020 году). За первый квартал 2022 года в Новосибирской области число банкротств граждан увеличилось на 43% (количество сообщений о введении судами реализации имущества в первом квартале 2022-го составило 1443, в первом квартале 2021-го — 1010). С 1 сентября 2020 года заработал механизм внесудебного банкротства граждан. В регионе за период с 01.09.2020 по 31.03.2022 через МФЦ были возбуждены 86 процедур.

При этом в Новосибирской области на 33% сократилось количество сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц, так в первом квартале 2022 года количество таких сообщений составило 46, тогда как в первом квартале 2021 года было 69. С 1 апреля 2022-го на полгода введен тотальный мораторий на банкротство. При этом от моратория можно отказаться, опубликовав соответствующее заявление на Федресурсе. В указанном случае нельзя будет воспользоваться преимуществами моратория (может быть возбуждено банкротство, будут начисляться штрафные санкции и т.п.), но в то же время не применяются ограничения моратория, например компании вправе будут распределять дивиденды. За период с 01.04.2022 по 15.05.2022 были поданы 3574 заявлений об отказе от моратория, из них 98 приходятся на Новосибирскую область. Таким образом, далеко не все отказываются от моратория, Новосибирская область не входит даже в топ-10 регионов-отказников.

В целом, мораторий вряд ли окажет существенное влияние на банкротство граждан, которые в большинстве случаев сами инициируют процедуру (в 94,9%). Полагаем, это связано с большой закредитованностью населения. Что касается корпоративных банкротств, то сейчас сложно спрогнозировать, какое влияние окажет мораторий, будет ли после его окончания наблюдаться резкий скачок банкротств или мораторий окажет положительное влияние, предупредив необдуманные банкротства должников, имеющих только временные трудности. Так, после окончания ковидного моратория всплеск банкротств не наблюдался. Вместе с тем, итоги моратория будут зависеть от экономической ситуации в стране.

Как и ранее в банкротстве продолжает укрепляться прокредиторский характер. Что неудивительно, учитывая указанный выше крайне низкий процент удовлетворения требований кредиторов. За последнее время судебная практика дает новые ориентиры. Так, значимые разъяснения были даны в отношении исполнительского иммунитета, который не является абсолютным, но напротив, имеет исключения когда можно продать единственное жилье должника. Продолжается рост судебной практики привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Еще в 2020 году был расширен круг ответственных лиц — к субсидиарной ответственности можно привлекать родственников и наследников. Кроме того, имеется практика по привлечению к субсидиарной ответственности компаний-клонов должника, на которых переводится бизнес.

Немалозначимым является введенный институт субординации требований аффилированных с должником лиц (понижение очередности удовлетворения требований кредитора). Что повлекло, в свою очередь, расширение признаков фактической аффилированности (к которым в том числе суды относят общность хозяйственных интересов). Примечательно, что Верховный Суд РФ высказал позицию о том, что нельзя субординировать требования кредиторов в банкротстве граждан, а также текущие требования.

В целом, наблюдается рост числа как заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности (в 2021-м — 6835, в 2020-м — 6635), так и актов о привлечении контролирующих лиц (в 2021-м процент удовлетворенных заявлений составил 46%, в 2020-м — 39%). Растет и сумма, взысканная с ответственных лиц — с 395,3 млрд рублей в 2020 году до 513,4 млрд в 2021 году (для сравнения: в 2015 году сумма взыскания составляла 3,1 млрд рублей).

Из положительных моментов следует отметить расширение объема прав контролирующих лиц, которым теперь разрешено оспаривать требования кредиторов о включении в реестр.

Институт банкротства в России продолжает развиваться, на что в том числе оказывает влияние нестабильная ситуация в стране. Полагаем, судебная практика и дальше будет развиваться в заданном направлении, а именно — вырабатывать все новые подходы, способствующие удовлетворению требований кредиторов.