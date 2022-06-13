Рекламодателям

В процедурах банкротства укрепляется прокредиторский характер

Екатерина Куготова, старший юрист, руководитель проектов по сопровождению процедур банкротств, Юридическое партнерство «Курсив»:
  • 13/06/2022, 14:17

новости Новосибирска— Сегодня процедура банкротства — это способ закрытия бизнеса и списания долгов. Согласно сведениям Федресурса, в 2021 году кредиторы получили удовлетворение только 3,8% своих требований. По результатам 2021 года наблюдался рост числа банкротств граждан (количество граждан, признанных банкротами, выросло на 62% к 2020 году). За первый квартал 2022 года в Новосибирской области число банкротств граждан увеличилось на 43% (количество сообщений о введении судами реализации имущества в первом квартале 2022-го составило 1443, в первом квартале 2021-го — 1010). С 1 сентября 2020 года заработал механизм внесудебного банкротства граждан. В регионе за период с 01.09.2020 по 31.03.2022 через МФЦ были возбуждены 86 процедур.

При этом в Новосибирской области на 33% сократилось количество сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц, так в первом квартале 2022 года количество таких сообщений составило 46, тогда как в первом квартале 2021 года было 69. С 1 апреля 2022-го на полгода введен тотальный мораторий на банкротство. При этом от моратория можно отказаться, опубликовав соответствующее заявление на Федресурсе. В указанном случае нельзя будет воспользоваться преимуществами моратория (может быть возбуждено банкротство, будут начисляться штрафные санкции и т.п.), но в то же время не применяются ограничения моратория, например компании вправе будут распределять дивиденды. За период с 01.04.2022 по 15.05.2022 были поданы 3574 заявлений об отказе от моратория, из них 98 приходятся на Новосибирскую область. Таким образом, далеко не все отказываются от моратория, Новосибирская область не входит даже в топ-10 регионов-отказников.

В целом, мораторий вряд ли окажет существенное влияние на банкротство граждан, которые в большинстве случаев сами инициируют процедуру (в 94,9%). Полагаем, это связано с большой закредитованностью населения. Что касается корпоративных банкротств, то сейчас сложно спрогнозировать, какое влияние окажет мораторий, будет ли после его окончания наблюдаться резкий скачок банкротств или мораторий окажет положительное влияние, предупредив необдуманные банкротства должников, имеющих только временные трудности. Так, после окончания ковидного моратория всплеск банкротств не наблюдался. Вместе с тем, итоги моратория будут зависеть от экономической ситуации в стране.

Как и ранее в банкротстве продолжает укрепляться прокредиторский характер. Что неудивительно, учитывая указанный выше крайне низкий процент удовлетворения требований кредиторов. За последнее время судебная практика дает новые ориентиры. Так, значимые разъяснения были даны в отношении исполнительского иммунитета, который не является абсолютным, но напротив, имеет исключения когда можно продать единственное жилье должника. Продолжается рост судебной практики привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Еще в 2020 году был расширен круг ответственных лиц — к субсидиарной ответственности можно привлекать родственников и наследников. Кроме того, имеется практика по привлечению к субсидиарной ответственности компаний-клонов должника, на которых переводится бизнес.

Немалозначимым является введенный институт субординации требований аффилированных с должником лиц (понижение очередности удовлетворения требований кредитора). Что повлекло, в свою очередь, расширение признаков фактической аффилированности (к которым в том числе суды относят общность хозяйственных интересов). Примечательно, что Верховный Суд РФ высказал позицию о том, что нельзя субординировать требования кредиторов в банкротстве граждан, а также текущие требования.

В целом, наблюдается рост числа как заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности (в 2021-м — 6835, в 2020-м — 6635), так и актов о привлечении контролирующих лиц (в 2021-м процент удовлетворенных заявлений составил 46%, в 2020-м — 39%). Растет и сумма, взысканная с ответственных лиц — с 395,3 млрд рублей в 2020 году до 513,4 млрд в 2021 году (для сравнения: в 2015 году сумма взыскания составляла 3,1 млрд рублей).

Из положительных моментов следует отметить расширение объема прав контролирующих лиц, которым теперь разрешено оспаривать требования кредиторов о включении в реестр.

Институт банкротства в России продолжает развиваться, на что в том числе оказывает влияние нестабильная ситуация в стране. Полагаем, судебная практика и дальше будет развиваться в заданном направлении, а именно — вырабатывать все новые подходы, способствующие удовлетворению требований кредиторов.

330

Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : суд бизнес банкротство


0
0

Комментировать

пока нет комментариев

Новости компаний

Каталог недвижимости

ВТБ Лизинг: деловая активность в сегменте ж/д коммерческих перевозок начинает расти при ключевой ставке ниже 11%

10/06/2022, 16:06

АО «РЭС» и «Россети Сибирь» провели расширенную рабочую встречу

10/06/2022, 10:15

ВТБ удвоил выдачу ипотеки на загородные дома

10/06/2022, 09:55

Банк «Левобережный» бесплатно открывает расчетные счета для бизнеса за 1 день при подключении пакета РКО

09/06/2022, 18:01

Актуальный разговор

интервью

Рынок недвижимости на жестком стопе

Все материалы
Лента новостей

«Вектор» увеличит количество одновременных исследований и повысит их эффективность

13/06/2022, 14:12

Новосибирск ждет итогов «троллейбусного» конкурса

12/06/2022, 12:00

Мэрия vs «Юрент»: судебный иск на сотни тысяч рублей

11/06/2022, 13:07

Мэрия Новосибирска предъявит горожанам липу

11/06/2022, 10:48

Cтала известна дата двух досрочных выборов в Заксобрание

10/06/2022, 18:36

«Интекко» предлагает оцифровать парки Новосибирска

10/06/2022, 18:00

По каким специальностям вузы в этом году увеличили набор на бюджет

10/06/2022, 16:10
Новости Сибири

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

новости Новосибирска

В мэрии Новосибирска не видят повода для паники из-за снижения сбора налогов

Новосибирский производитель сыров вышел на Дальний Восток

Доля сельского населения в области за 11 лет сократилась на 206 тысяч человек

Компании химический промышленности Сибири перестроили логистику

Металлурги расширяют продажи на внутреннем рынке и снижают цены

Финансы

новости Новосибирска

В Новосибирске закрылось инновационное предприятие, выпускающее стенты для сердечников

В июне 670 тысяч новосибирских пенсионеров начнут получать увеличенную пенсию

МТС расширяет сеть «по совету» искусственного интеллекта

Новый уровень прожиточного минимума в Новосибирской области составит почти 14 тысяч рублей

Ломбарды стали тщательней проверять клиентов и чаще им отказывать

Политика

новости Новосибирска

Cтала известна дата двух досрочных выборов в Заксобрание

Застройщики просят раскрыть эскроу-счета или проиндексировать их на инфляцию

Появились первые возможные преемники на округ экс-депутата Заксобрания Олега Иванинского

В Заксобрании новые кадровые пертурбации

Экс-министр принял депутатские полномочия

Недвижимость

новости Новосибирска

«Вектор» увеличит количество одновременных исследований и повысит их эффективность

В Новосибирске идет борьба за стадион «Красное Знамя»

Только по 2 контрактам новосибирским подрядчикам удалось проиндексировать договоры на капремонт

Правительство Новосибирской области подало иск к строителю четвертого моста

57% торгов на капремонт по-прежнему проходят впустую

Технологии

новости Новосибирска

«Вектор» увеличит количество одновременных исследований и повысит их эффективность

Новосибирский предприниматель продал «солнечный» бизнес в России

IT-отрасль и реальный сектор экономики нашли общие интересы

Первым в области тотально поумнеет Краснообск

В новосибирском университете создают экзоскелет для реабилитации после инсульта

Телекоммуникации

новости Новосибирска

«Интекко» предлагает оцифровать парки Новосибирска

19 новостроек Новосибирска подключили к гигабайтному интернету

МегаФон обнулил мобильный трафик в TenChat

Новосибирская компания недоплатила более 45 млн налогов

ЦОД по талонам в параллельной Вселенной: определены сибирские победители конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Агропром

новости Новосибирска

За Новосибирской областью закрепили муниципалитет в Луганской народной республике

Дальнейшее увеличение собственного производства овощей в регионе уперлось в мелиорацию

Птицефабрика «Улыбино» завершает инвестпроект

«Сибагро» открыл в Новосибирске центр по тестированию удобрений

Компания «Сибагро» в Новосибирской области на 20% увеличила посевные площади

Транспорт

новости Новосибирска

Новосибирск ждет итогов «троллейбусного» конкурса

Мэрия vs «Юрент»: судебный иск на сотни тысяч рублей

С 13 июня улететь в Турцию можно будет прямым рейсом из Новосибирска

На рынке инертных материалов спрос поддерживают дорожники

Дорожники назвали тройку подрядчиков, лидирующих по количеству выписанных штрафов

Медицина

новости Новосибирска

В Новосибирске закрылось инновационное предприятие, выпускающее стенты для сердечников

«Вектор» готов отправить в страны СНГ тесты для выявления оспы обезьян

В этом году в регионе выросла активность клещей

В новосибирском университете создают экзоскелет для реабилитации после инсульта

На территории Областной больницы сформируют кластер детской медицины

Авто

новости Новосибирска

Новосибирцы стали чаще пользоваться услугами по ввозу автомобилей из-за рубежа

Продажи новых коммерческих авто снизились более чем в два раза

В одном из сегментов автомобильного рынка наметилось снижение цен

Дилеры Porsche продают автомобили премиум-марки Exeed из КНР

Сборку Lada Vesta остановят на полгода

Туризм

новости Алтая

Красоты Алтая на открытках «Почты России»

«Здесь был Вася» или современная «наскальная живопись» в Республике Алтай

Для эффективного продвижения Новосибирска участникам туриндустрии не хватает взаимодействия

В Республике Алтай возобновились работы в рамках нацпроекта

В Ордынском районе создают тридевятое царство

Общество

новости Новосибирска

Новосибирск ждет итогов «троллейбусного» конкурса

Мэрия vs «Юрент»: судебный иск на сотни тысяч рублей

Мэрия Новосибирска предъявит горожанам липу

«Интекко» предлагает оцифровать парки Новосибирска

В Новосибирске идет борьба за стадион «Красное Знамя»

Стиль жизни

новости бизнеса

Время расти и время радоваться

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска