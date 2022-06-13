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«Вектор» увеличит количество одновременных исследований и повысит их эффективность

  • 13/06/2022, 14:12
Автор:
новости Новосибирска
За счет модернизации инфраструктуры. В центре также планируют создавать служебный жилой фонд для сохранения и привлечения кадров.

ГНЦ ВБ «Вектор» реализует план стратегического развития центра. С этим связана череда конкурсов, которые были объявлены весной-летом 2022 года. Об этом говорится в запросе, полученном редакцией в пресс-службе Роспотребнадзора.

новости Новосибирска

Вирусологический центр «Вектор» расширяет инфраструктуру

— Объектам ГНЦ ВБ «Вектор» и его филиалам более 40 лет. Регулярные обследования технического состояния зданий и сооружений организации проводятся в соответствии с нормативными требованиями п.8.3. СП 255.1325800.2016 (ГОСТ 31937). В ходе обследования проводится оценка соответствия несущих конструкций и систем инженерно-технического обеспечения нормативным требованиям, определяется ресурс фактической безопасной эксплуатации конструкций. Далее принимается решение о необходимости проведения капитального ремонта, противоаварийных мероприятий, реконструкции или решение о непригодности использования здания по функциональному назначению, — комментирует заместитель генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора по капитальному строительству, эксплуатации и ремонту Ирина Гаврютенко. — В плановом режиме подошел срок проведения капитальных ремонтов зданий и сооружений центра. По ряду объектов экономически целесообразнее выполнить новое строительство, чем реконструкцию существующих объектов.

По ее словам, новая инфраструктура отчасти заменит существующую, но также, с учетом оснащения новым более современным оборудованием, будет способствовать развитию дополнительных направлений деятельности, расширению спектра работ.

— В текущем году на условиях конкурсных процедур планируется выполнить работы по выборочному капитальному ремонту. В перспективном развитии планируется построить корпуса производственного назначения, — пояснила собеседница редакции.

При новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте создаются современные автоматические системы управления, способствующие снижению энергопотребления, повышению уровня физической надежности систем и конструкций. Улучшение инфраструктуры и замена технологического оборудования позволит расширить количество одновременных исследований и повысить их эффективность.

В планы по развитию центра также входит создание служебного жилого фонда.

— Создание служебного жилого фонда позволит сохранить высококвалифицированные кадры и привлечь молодых ученых из других регионов России, а также является дополнительной социальной поддержкой сотрудников, — подчеркнула Ирина Гаврютенко.

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ФБУ ГНУ «Вектор» создан в 1974 году. Один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России. Фундаментальные научно-исследовательские работы Центра ориентированы на получение новых научных знаний в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности. Прикладные исследования Центра направлены на разработку эффективных средств и методов профилактики, лечения и диагностики инфекционных заболеваний, создание и совершенствование биотехнологий производства средств противодействия инфекционным патогенам.

 

Ранее редакция сообщала, что центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» будет участвовать в создании центров геномных исследований мирового уровня. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Недвижимость Технологии Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство наука вирусология биотехнологии


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