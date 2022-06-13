«Вектор» увеличит количество одновременных исследований и повысит их эффективность

ГНЦ ВБ «Вектор» реализует план стратегического развития центра. С этим связана череда конкурсов, которые были объявлены весной-летом 2022 года. Об этом говорится в запросе, полученном редакцией в пресс-службе Роспотребнадзора.
По ее словам, новая инфраструктура отчасти заменит существующую, но также, с учетом оснащения новым более современным оборудованием, будет способствовать развитию дополнительных направлений деятельности, расширению спектра работ.
— В текущем году на условиях конкурсных процедур планируется выполнить работы по выборочному капитальному ремонту. В перспективном развитии планируется построить корпуса производственного назначения, — пояснила собеседница редакции.
При новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте создаются современные автоматические системы управления, способствующие снижению энергопотребления, повышению уровня физической надежности систем и конструкций. Улучшение инфраструктуры и замена технологического оборудования позволит расширить количество одновременных исследований и повысить их эффективность.
В планы по развитию центра также входит создание служебного жилого фонда.
— Создание служебного жилого фонда позволит сохранить высококвалифицированные кадры и привлечь молодых ученых из других регионов России, а также является дополнительной социальной поддержкой сотрудников, — подчеркнула Ирина Гаврютенко.
Ранее редакция сообщала, что центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» будет участвовать в создании центров геномных исследований мирового уровня.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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