В прокуратуре назвали дату сноса пострадавшей от взрыва пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске

В феврале текущего года произошла трагедия – в одном из многоэтажных жилых домов Новосибирска взорвался бытовой газ. В результате часть дома обрушилась, погибли люди, среди которых был двухлетний ребенок.

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры НСО Динар Фатхутдинов сообщил в беседе с КП-Новосибирск, когда разрушенную пятиэтажку на Линейной, 39, которая совершенно не подлежит восстановлению, снесут.

— Дом должны снести в августе 2023 года, — уточнил Фатхутдинов.

Известно, что произойдет это сразу после выплаты компенсации за жилье владельцам квартир. В сумме им должны выплатить 300 млн рублей.

По словам Динара Фатхутдинова, вопрос восстановления прав граждан, пострадавших в результате взрыва на Линейной, находится на контроле областной прокуратуры, которая следит за процессом обеспечения жителей поддержкой, которую определили власти.

Ранее редакция сообщала, что демонтаж разрушенного взрывом газа дома на Линейной начался в Новосибирске.