Начался второй этап реконструкции лестницы на Речном вокзале

Начался второй этап ремонта лестницы на станции метро «Речной вокзал». Срок окончания работ — не позднее 15 августа 2023. Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Гормост».

— На втором этапе будут произведены работы по облицовке ступеней, промежуточных площадок и парапета, а также по устройству колясочного спуска, рассчитанного на возможность пропуска всех видов колясок и тележек независимо от ширины колеи. Будут установлены поручни и перильное ограждение из нержавеющей стали, — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы будут производиться без закрытия лестницы для пешеходов. Также принято решение произвести облицовку лестницу гранитными плитами в честь юбилея города.

Напомним, ремонт лестницы на остановочную платформу «Речной вокзал» (спуск №1) был начат еще в 2022 году. Стоимость работ тогда оценивалась почти в 800 тысяч рублей. Контракт с прошлой строительной организацией (ООО «Галактика») мэрия расторгла в марте. В апреле текущего года местные жители повесили гневный плакат на разрушенную лестницу у Речного вокзала с требованием завершить ремонт. Позже мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил отремонтировать лестницу на Речном вокзале до Дня города. На эти цели выделено 1,1 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что открыли лестницу на Речном вокзале в Новосибирске.