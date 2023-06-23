Бригада спецназа из Новосибирска награждена Орденом Жукова

Президент России Владимир Путин наградил Орденом Жукова 24-ю новосибирскую бригаду специального назначения, в состав которой входит добровольческий батальон «Вега». Об этом сообщил Infopro54 основатель и командир «Веги», первый вице-спикер Заксобрания области Андрей Панфёров. По его словам, Орден Жукова гвардейскому соединению, в состав которого входит «Вега» вручили за проявленные мужество, отвагу, стойкость и решительность.

— За 5,5 месяцев в спецоперации бойцы нашего батальона внесли большой вклад в выполнение боевых задач, — подчеркнул Панферов.

Напомним, что, как ранее рассказывал Андрей Панфёров корреспонденту Infopro54 после возвращения в Новосибирск, поставленную задачу «Вега» выполнила, несмотря на потери. Большинство бойцов отряда в настоящее время продолжает оставаться на позициях и выполнять боевые задания. При этом отряд сейчас возглавляет новый командир тоже из Новосибирска.

— Задачи выполняются специфические для отряда спецназначения. Взаимодействовали и с другими соединениями, — сообщал Панфёров. — Но, учитывая специфику задач, «Вега» работает автономно. Этот отряд является одним из резервов нашего главного командования.

Напомним, что добровольческий батальон «Вега» начал формироваться в октябре прошлого года. Возглавивший его Андрей Панфёров в конце января текущего года отбыл в зону спецоперации. Также из Новосибирских политиков в составе батальона работали депутат Госдумы Дмитрий Савельев, заместители председателя комиссии Заксобрания по экологии Сергей Конько и Ярослав Фролов.

Ранее редакция сообщала, кто ещё из новосибирцев получил поощрение от президента.