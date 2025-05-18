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Самолет Новосибирск-Иркутск вернулся в аэропорт Толмачево

  • 18/05/2025, 10:30
В прокуратуре объяснили почему вернулся самолет Новосибирск-Иркутск
Пассажиров отправили по маршруту резервным бортом

Пассажирский самолет авиакомпании «Сибирь» совершал рейс из Новосибирска в Иркутск, но вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за технических неполадок. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— По предварительным данным, 18 мая около 8 часов по местному времени в ходе выполнения рейса по маршруту Новосибирск – Иркутск воздушное судно Боинг 738 авиакомпании «Сибирь» по технической причине осуществило возврат в аэропорт вылета, — уточнили в пресс-службе.

Известно, что на борту пассажирского самолета находилось более 160 человек. После случившегося инцидента Boeing 738 был отстранен от полетов, а на прервавшийся рейс выделен резервный борт.

На данный момент транспортная прокуратура проверяет обстоятельства возврата в аэропорт вылета воздушного судна в рамках исполнения законодательства о безопасности полетов и следит за соблюдением прав пассажиров.

Напомним, 17 мая около 10 часов по местному времени в ходе выполнения рейса по маршруту Горно-Алтайск – Москва (Домодедово) воздушное судно Аэробус А 320 авиакомпании «Сибирь» по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Толмачево имени А.И. Покрышкина. На борту было более 150 пассажиров.

Ранее редакция сообщала, что самолет авиакомпании S7, который должен был отправиться по маршруту Новосибирск – Братск, вернулся в аэропорт Толмачево сразу после вылета. Причиной также стала техническая неисправность воздушного судна. Тогда на борту находилось четыре члена экипажа и 74 пассажира. 

Фото Infopro54, автор: Маргарита Романова

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : возврат самолета в Толмачева


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