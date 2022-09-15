Из черного списка антироссийских санкции ЕС исключил Владимира Жириновского

ЕС продлил действие санкций против РФ еще на полгода, до 15 марта 2023 года, введенных за «нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», передает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

При этом из санкционного списка были исключены Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР умер 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни, Ольга Айзиман и Усманова Саодат Нарзиева, также в документ внесли технические правки.

Лицам из списка предусмотрено ограничение в поездках, заморозка активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов, говорится в документе.

Уточняется, что всего под санкциями ЕС находятся 1206 физических и 108 юридических лиц.

Напомним, страны Запада ввели санкции в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начатую российскими властями 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Власти ДНР и ЛНР тогда сообщили, что обстрелы со стороны украинских войск участились. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.