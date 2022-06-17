В прошлом году в Новосибирской области продано табачной продукции на 31 млрд рублей

По данным исследования РБК, табак – тарификообразующий товар для розницы Новосибирской области и России. Доля табачной продукции в структуре продаж продовольственных товаров в Новосибирской области в прошлом году составила 10,3% или 31 млрд рублей. В целом по России доля табака в рознице достигла в прошлом году 6,5% или 1,2 трлн руб.

Авторы исследования отмечают, что доля табачной продукции в общем объеме розничных продаж в России остается стабильной, несмотря на регулярное повышение акцизов со стороны государства. По сравнению с 2017-м годом, показатель увеличился — тогда он составлял 6%.

В структуре розницы Новосибирской области табачная продукция тоже выросла. В 2017 году доля табачных изделий в региональной рознице составляла 9,5%.

— Табачные изделия важны для розничной торговли, часто потребители берут с сигаретами и другие товары из продуктовой корзины. Это особенно актуально для малой розницы: небольшие магазины держатся на плаву во многом благодаря табачным изделиям, — заявил вице-президент НП «ОПОРА», глава Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.

Доля табака в розничной торговле могла быть еще больше, отмечают авторы исследования, если бы не существенное увеличение «черного» рынка табачной продукции, чему, в частности, способствовал рост акцизов в РФ, увеличивший разрыв в стоимости сигарет со странами ЕАЭС. По оценкам Совета Федерации, в прошлом году бюджет недополучил более 100 млрд рублей от контрабанды табака. А легальная розница ежегодно теряет до 10 млрд рублей.

Главным драйвером рынка нелегальных сигарет в России остаются поставки из стран ЕАЭС, отмечается в исследовании. Ставки акциза в этих странах значительно ниже, чем в России. Следовательно, ввезенная контрабандой пачка сигарет стоит меньше легальной как минимум на величину акциза, а в реальности разница может составлять 2–3 раза.