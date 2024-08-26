В вузы Новосибирска поступили около 2000 иностранцев

В этом году вузы Новосибирска поступили почти 20 тысяч человек. В том числе платно —7335. Из них почти 8,8 тысяч — жители других регионов России, около 2000 иностранцев: из Казахстана поступило 1219 студентов, из Кыргызстана —141, из Туркменистана — 119 человек, Таджикистана — 90 человек, Узбекистана — 65 человек и КНР — 63 человека. Об этом рассказал заместитель министра образования Новосибирской области Роман Каменев.
Средний балл ЕГЭ в 2024 году в вузах города по одному предмету составил 68,4 балла. В зависимости от вуза от мог варьироваться от 60 до 85 баллов.
Наиболее востребованными у абитуриентов 2024 года оказались следующие программы:
— В целом можно сказать, что вузы заполнили бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и ординатуры, — констатировал Роман Каменев.
Ранее редакция сообщала о том, что сибирский вуз недобрал на бюджет половину студентов.
Фото freepik, автор: freepik
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