Суд начал рассматривать дело полицейских, подозреваемых в убийствах под Новосибирском

В Новосибирске началось рассмотрение уголовного дела отношении бывших сотрудников отделения полиции «Усть-Таркское» Алексея Бороздина и Александра Кунца.

В ходе судебного разбирательства Кунц и Бороздин свою вину по предъявленному обвинению не признали.

Их обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям, в числе которых убийство группой лиц по предварительному сговору.

Так, в 2013 году майор полиции Кунц и капитан полиции Бороздин привезли 26-летнего Владимира Поторокина в спецприемник. В пути мужчина озвучил свои подозрения, что один из сотрудников причастен к исчезновению 14-летней Наташи Матюхиной в 2010 году. В ответ силовики избили сельчанина до смерти и спрятали тело.

Сестру убитого правоохранители убедили, что брат внезапно уехал в Омскую область. Когда спустя несколько месяцев нашли труп, в возбуждении уголовного дела отказали, а причиной смерти назвали переохлаждение. Распутать этот сложный клубок из череды убийств следователям удалось только через 10 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что начальника ИВС арестовали за угрозы следователю в Новосибирске.